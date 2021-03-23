Kazancı olmayan vatandaşlar muhtaç aylığı müracaatında bulunarak aylık kazanç imkanından faydalanabilirler. Bu destek ödemelerinden yararlanmak için müracaat şartlarının sağlanması ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat yapılması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan vatandaşlara ayrdım ve detsek ödemeleri sağlayan kurumların başında geliyor. Bu ödemelerin ilk sırasında muhtaç aylığı ödemesi gelirken öğrencilere burs imkanı ve yine ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı gibi destekler sağlıyor. Öte yandan Corona virüs salgınında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak ve normalleşme sürecini hızlandırmak için iş yerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı.