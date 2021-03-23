Kazancı olmayan vatandaşlar muhtaç aylığı müracaatında bulunarak aylık kazanç imkanından faydalanabilirler. Bu destek ödemelerinden yararlanmak için müracaat şartlarının sağlanması ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat yapılması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan vatandaşlara ayrdım ve detsek ödemeleri sağlayan kurumların başında geliyor. Bu ödemelerin ilk sırasında muhtaç aylığı ödemesi gelirken öğrencilere burs imkanı ve yine ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı gibi destekler sağlıyor. Öte yandan Corona virüs salgınında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak ve normalleşme sürecini hızlandırmak için iş yerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı.
HER AY 914 TL OLARAK ÖDENİR
Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilmesi durumunda ise ödemeler her ay 914 TL olarak yapılır. Bu yardım için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüklerine yapabilirler.
DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER
Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.