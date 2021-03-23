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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 08:17
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    • 24.03.2021 08:17
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    İŞKUR-devletten normalleşme yardımları başvuru şartları nedir? 106 TL , ve 914 TL nakit ...

    Muhtaç aylığı ödemeleri özel bir dayanak ödemesi olup özel müracaat koşulları bulunuyor. VGM'nin kendi internet sitesinde yer alan müracaat açıklamasında yoksul aylığı ödemelerinin annesi yada babası ölüm etmiş manili vatandaşların alabileceği bildirildi. Sosyal teminatı olmayan yurttaşların müracaat yapabildiği ödemeler kazancı olanlara da ödenmiyor. Başvuruda bulunan kişinin üzerinde gayrimenkul varsa ve bu gayrimenkul belli bir oranda gelir sağlıyorsa yine muhtaç aylığı başvuruları geçersiz sayılıyor.

    takvim.com.tr
    106 TL elektrik 914 TL nakit para ve gıda yardımı veriliyor

    Kazancı olmayan vatandaşlar muhtaç aylığı müracaatında bulunarak aylık kazanç imkanından faydalanabilirler. Bu destek ödemelerinden yararlanmak için müracaat şartlarının sağlanması ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat yapılması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan vatandaşlara ayrdım ve detsek ödemeleri sağlayan kurumların başında geliyor. Bu ödemelerin ilk sırasında muhtaç aylığı ödemesi gelirken öğrencilere burs imkanı ve yine ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı gibi destekler sağlıyor. Öte yandan Corona virüs salgınında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak ve normalleşme sürecini hızlandırmak için iş yerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı.

    HER AY 914 TL OLARAK ÖDENİR

    Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilmesi durumunda ise ödemeler her ay 914 TL olarak yapılır. Bu yardım için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Vakıflar Genel Müdürlüklerine yapabilirler.

    DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER

    Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

    Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.

        Para Yardımı

        Aile Bakanlığı sosyal güvencesi olmayan geliri düşük olan yada hiç bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık 672 TL yardım ödemesinde bulunur.

        Gıda Yardımı

        Gıda yardımı ise temel gıda ihtiyaç malzemelerinin aileye sağlanması şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli gıda yardımı veriliyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.

        Elektrik Yardımı

        Elektrik yardımı ile devlet vatandaşlara 106 TL'ye ulaşan ödeme sağlıyor. Bu ödemeler direkt olarak vatandaşların hesaplarına değil fatura ödeme sürecinde fatura tutarından düşülerek sağlanıyor. Bu destek için başvuru alınmıyor ve sosyal yardım alan vatandaşlar için sağlanıyor.

        NORMALLEŞME DESTEĞİNE NEREDEN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Normalleşme Desteği'ni başvuru yapmak isteyen işverenlere tanımlama ekranı 25 Ağustos tarihinde SGK tarafından tanımlama yapmıştı. Normalleşme Desteğine nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak Bakan Selçuk işlemlerin SGK ekranından yapılacağını belirtti. Normalleşme Desteğine başvuru yapmak için www.sgk.gov.tr üzerinden giriş yaparak öncelikli olarak şu sırayı takip ederek; e-SGK - İşveren - İşveren Sistemi - Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' Normalleşme Desteği başvuru yapılabilir.
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        Haberler Ekonomi İŞKUR-devletten normalleşme yardımları başvuru şartları nedir? 106 TL elektrik, gıda ve 914 TL nakit para...