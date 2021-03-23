Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki son durum merak konusu oluyor. Bu bağlamda da sabah saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Son 24 saat içinde 54,288.16 ve 58,471.48 dolar arasında dalgalanan bitcoinin haftalık kazancı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoinin toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü, bu nedenle, "dolardan çok altına benzediklerini" söylemesinin de etkisiyle kripto para piyasalarına gelen satışların etkisiyle Bitcoin 55,000 doların da altına geriledi.