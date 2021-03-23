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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 07:31
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    • 23.03.2021 07:31
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    440 TL bandında! 23 Mart ne kadar oldu? Kapalıçarşı Gram, çeyrek, 14 ve kaç lira?

    23 Mart ne kadar oldu? Altına yatırım yapan vatandaşların merak ettiği konuların başında altın fiyatları geliyor. , , 14 ayar, fiyatları sorgulanıyor. Haftaya büyük bir yükselişle başlayan altın 23 Mart itibariyle durulma sinyalleri veriyor. 440 TL bandında dolaşan gram altında artış göze çarpıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, dünü yüzde 7,91 artışla 437,70 liradan tamamlamıştı. İşte Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    Gram altın 440 TL bandında! 23 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart altın fiyatları altına sahip olan veya altın alım satımı yapacak kişilerin merak konusu. Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları kaç lira? Altın haftaya büyük bir yükselişle başlamış, gram altında yüzde 7'yi aşan bir artış meydana gelmişti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya yükselmişti. Peki, 23 Mart altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte yanıtı!

    23 MART ALTIN FİYATLARI!

    Saat 07:30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış fiyatı 432 TL, satış fiyatı 440 TL olarak görülüyor.

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış fiyatı 702 TL, satış fiyatı 717 TL olarak görülüyor.

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.804,67, satış fiyatı 2.857,81 olarak görülüyor.

        YARIM ALTIN FİYATI

        Yarım altın alış fiyatı 1.397 TL, satış fiyatı 1,433 TL oldu.

        14 AYAR BİLEZİK FİYATI

        14 ayar bilezik alış fiyatı 237 TL satış fiyatı ise 285 TL olarak işlem görüyor.

        22 AYAR BİLEZİK FİYATI

        22 ayar bilezik alış fiyatı 391 TL satış fiyatı ise 420 TL olarak göze çarpıyor.

        ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

        İstanbul Kapalıçarşı'da 437,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 437,70 liradan, 2 bin 884 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 905 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 838 liradan, bin 400 liradan alınan Yarım Ziynet bin 410 liradan ve 700 liradan alınan Çeyrek Ziynet 705 liradan satıldı.

        ALTIN DOLAR/TL'Yİ TAKİP ETTİ

        Altın fiyatları, doların güçlü kalması ve ABD Hazine tahvili faizinin son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesiyle düştü. Gram altın ise Dolar/TL 'deki sert düşüşü takip ederek 30 TL'den fazla yükseldi.

        Ons altın art arda iki haftayı kazançla kapattıktan sonra yeni haftaya hafif bir düşüşle başladı. Yıl başından bu yana yüzde 8'den fazla değer kaybeden ons altın, 2021'in ilk iki ayını da kayıpla kapatarak son 10 senedeki en kötü yıl başlangıç performanslarından birini sergilemişti.

            Altın fiyatları, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükseliş ve güçlü dolar ile birlikte yeni haftaya yüzde 0,14 düşüşle ons başına 1.742 dolar civarında başladı.

            Gram altın fiyatları, geçen haftaya 420 TL civarında başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi 200 baz puan artırmasından sonra dolar/TL'deki düşüşü takip ederek 403 TL'ye kadar gerilemişti.
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            Haberler Ekonomi Gram altın 440 TL bandında! 23 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı Gram, çeyrek, 14 ve 22 ayar altın kaç lira?