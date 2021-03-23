Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart altın fiyatları altına sahip olan veya altın alım satımı yapacak kişilerin merak konusu. Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları kaç lira? Altın haftaya büyük bir yükselişle başlamış, gram altında yüzde 7'yi aşan bir artış meydana gelmişti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya yükselmişti. Peki, 23 Mart altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte yanıtı!