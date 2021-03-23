Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart altın fiyatları altına sahip olan veya altın alım satımı yapacak kişilerin merak konusu. Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları kaç lira? Altın haftaya büyük bir yükselişle başlamış, gram altında yüzde 7'yi aşan bir artış meydana gelmişti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya yükselmişti. Peki, 23 Mart altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte yanıtı!
23 MART ALTIN FİYATLARI!
Saat 07:30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 432 TL, satış fiyatı 440 TL olarak görülüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 702 TL, satış fiyatı 717 TL olarak görülüyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.804,67, satış fiyatı 2.857,81 olarak görülüyor.