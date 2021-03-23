1000 TL pandemi destek parası devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek pandemi parası nasıl alınır?

1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL pandemi destek parası devam ediyor mu? Pandemi parasının hala yatıp yatamadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1000 TL pandemi destek ödemeleri 3 faz halinde verilmişti. Peki, 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek parası nasıl alınır?
1000 TL PANDEMİ PARASI KİMLER ALABİLİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar