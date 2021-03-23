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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 09:08
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    • 23.03.2021 09:08
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    devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek pandemi parası nasıl alınır?

    1000 TL sosyal destek pandemi parası nasıl alınır? devam ediyor mu? Pandemi parası almak isteyen vatandaşlar bu ödemelerin devam edip etmediğini merak ediyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL pandemi parası veriliyor. Peki pandemi parası devam ediyor mu? İşte 1000 TL sosyal destek pandemi parası hakkında merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    1000 TL pandemi destek parası devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek pandemi parası nasıl alınır?

    1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL pandemi destek parası devam ediyor mu? Pandemi parasının hala yatıp yatamadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1000 TL pandemi destek ödemeleri 3 faz halinde verilmişti. Peki, 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek parası nasıl alınır?

    1000 TL PANDEMİ PARASI KİMLER ALABİLİR?

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak..

        E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

        Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

        1000 TL PANDEMİ PARASI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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