Çekmiş oldukları kredilerin borçlarını zamanında ve her ay düzenli bir biçimde ödeyen vatandaşlara teşekkür amacıyla faydalı kredi altında bir proje sunulmaya devam ettiğini açıklamıştı. Borcunu düzenli ödeyen çiftçiyi ödüllendirmek adına "Bereketli Kredi" adında bir proje geliştirildi. Peki Bereketli Kredi nedir? Bereketli Kredi'den kimler faydalanabilir? Bereketli Kredi ne zaman verilecek? Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilecek olan faizsiz Bereketli Kredi paketininde aynı şekilde şartları vardır.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Ortaklarımızın borç ödeme alışkanlıklarının pekiştirilmesi ve borcunu düzenli olarak ödeyen ortaklarımızın ödüllendirilmesi amacıyla "Bereketli Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirilmiştir.
BEREKETLİ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?
Bereketli Krediden, "2019 yılında 10.000 TL ve üzerinde ayni kredi kullanmış, 2019-2020 yıllarında erteleme, yenileme, yapılandırma gibi ödeme kolaylıklarından yararlanmayan ve borçları kanuni takibe düşmemiş ortaklar" yararlanabilecektir.
Bereketli Kredi projesi kapsamında, Tarım Kredi ortalarına faizsiz olarak tohum, gübre, zirai ilaç, yem ve akaryakıt (motorin) kredisi kullandırılacaktır.
Bereketli Kredi kullandırılacak ortaklara KKKP (Kaynak Kullanım Katılım Payı), fon, komisyon vb. herhangi bir kredi maliyeti yansıtılmadan yalnızca tarımsal cari faiz oranı uygulanacaktır.