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    • Ekonomi
    • 23.03.2021 21:05
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    • 23.03.2021 21:05
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    10.000 TL faizsiz kredi için sayılı günler kaldı! Bu fırsatı kaçırmayın! Krediye nasıl başvurulur?

    Nakit ihtiyacı olan kişiler faizsiz kredi kampanyalarını araştırmaya başlıyor. Türkiye Kooperatifleri, bugüne kadar vatandaşlara görülmemiş bir fırsat sundu. Çiftçi vatandaşların rahat ve ekonomik olarak özgür bir döneme girmesi, bu fırsat ile mümkün. Bedava traktörden sıfır faizli krediye kadar, onlarca büyük yardım sağlanıyor. Türkiye tarafından düzenlenen sayesinde çiftçi vatandaşlar 10 Bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecek. Peki, , nasıl kullanılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    10.000 TL faizsiz kredi için sayılı günler kaldı!

    Çekmiş oldukları kredilerin borçlarını zamanında ve her ay düzenli bir biçimde ödeyen vatandaşlara teşekkür amacıyla faydalı kredi altında bir proje sunulmaya devam ettiğini açıklamıştı. Borcunu düzenli ödeyen çiftçiyi ödüllendirmek adına "Bereketli Kredi" adında bir proje geliştirildi. Peki Bereketli Kredi nedir? Bereketli Kredi'den kimler faydalanabilir? Bereketli Kredi ne zaman verilecek? Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilecek olan faizsiz Bereketli Kredi paketininde aynı şekilde şartları vardır.

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

    Ortaklarımızın borç ödeme alışkanlıklarının pekiştirilmesi ve borcunu düzenli olarak ödeyen ortaklarımızın ödüllendirilmesi amacıyla "Bereketli Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirilmiştir.

    BEREKETLİ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Bereketli Krediden, "2019 yılında 10.000 TL ve üzerinde ayni kredi kullanmış, 2019-2020 yıllarında erteleme, yenileme, yapılandırma gibi ödeme kolaylıklarından yararlanmayan ve borçları kanuni takibe düşmemiş ortaklar" yararlanabilecektir.

    Bereketli Kredi projesi kapsamında, Tarım Kredi ortalarına faizsiz olarak tohum, gübre, zirai ilaç, yem ve akaryakıt (motorin) kredisi kullandırılacaktır.

    Bereketli Kredi kullandırılacak ortaklara KKKP (Kaynak Kullanım Katılım Payı), fon, komisyon vb. herhangi bir kredi maliyeti yansıtılmadan yalnızca tarımsal cari faiz oranı uygulanacaktır.

        10.000 TL'Yİ GEÇMEMEK ŞAR

        Bereketli Kredi tutarının belirlenmesinde 2019 yılında kullandırılan kredi tutarları dikkate alınacak ve bu ortaklara 2019 yılında kullandıkları kredi tutarlarının % 10'u oranında ve 10.000 TL'yi geçmemek koşuluyla "Bereketli Kredi" kullandırılabilecektir.

        Sübvansiyonlu kredi kullandırılması için temel şartın TARSİM (tarım sigortası) olduğu hususu göz önünde bulundurularak, "Bereketli Kredi" uygulamasından yalnızca kredi kullandırılacak tarih itibariyle geçerli TARSİM poliçesi bulunan ortaklar yararlandırılacaktır.

        SON BAŞVURU TARİH NE ZAMAN?

        "Bereketli Kredi" uygulaması kapsamında krediler, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde kullandırılacaktır.

        Bereketli Kredi vadesi, kredinin kullandırılacağı tarihteki piyasa koşulları ve ürün bazlı olarak hasat dönemleri/gelir elde etme tarihleri göz önünde bulundurulmak koşuluyla Merkez Birliği'nce belirlenecektir.
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        Haberler Ekonomi 10.000 TL faizsiz kredi için sayılı günler kaldı! Bu fırsatı kaçırmayın! Bereketli Krediye nasıl başvurulur?