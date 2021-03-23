Çekmiş oldukları kredilerin borçlarını zamanında ve her ay düzenli bir biçimde ödeyen vatandaşlara teşekkür amacıyla faydalı kredi altında bir proje sunulmaya devam ettiğini açıklamıştı. Borcunu düzenli ödeyen çiftçiyi ödüllendirmek adına "Bereketli Kredi" adında bir proje geliştirildi. Peki Bereketli Kredi nedir? Bereketli Kredi'den kimler faydalanabilir? Bereketli Kredi ne zaman verilecek? Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilecek olan faizsiz Bereketli Kredi paketininde aynı şekilde şartları vardır.