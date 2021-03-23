EYT son dakika bilgisi, çalışan vatandaşlar için önem arz ediyor. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi bulunuyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların talepleri sosyal medya başta olmak üzere çok sayıda mecrada dile getiriliyor. Peki EYT konusu 2021 yılında TBMM gündemine gelecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlara emeklilik hakkı sağlanacak mı? EYT yasası yasası çıkarsa kimler emekli olabilecek? Tüm bu soruların yanıtlarını ve EYT ile son gelişmeleri araştırdık.
EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLABİLECEK?
2021 yılında EYT konusunda sürpriz bir adım atılması durumunda her emeklilikte yaşa takılan vatandaş emekli olamayacak. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse kadınlar 20 yıl erkekler 25 yıl şartını sağlayan ve 5000 gün primi olanlar emekli olabilecek.
ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI...
EYT'liyim 1991 SSK başlangıcı şuan 7500 günüm var çalışıyorum tip2 şeker hastalığı var. Ayrıca astım hastasıyım nasıl emekli olabilirim. Yaş 46 ve 52 yaşı beklemek zorunda kaldım. Abdurrahman Ulutürk
Hiçbir çalışma yapılmaz ise gün geçtikçe EYT'lilerin sayıları daha da artacaktır. Sigortalılık başlangıcınız 23 Mayıs 1991'den önce ise 52 yaş 5525 prim günü, sonra ise 53 yaş 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü tamamlamış belirtmiş olduğunuz gibi yaş şartınızı bekliyorsunuz. Genel olarak Tip1 diyabet hastalarına %30- %40 arası rapor verilmektedir. Tip2 diyabet hastalarına ise %20 oranında rapor çıkarılmaktadır. Erken emeklilik için en az %40 raporunuzun olması gerekmektedir. Tabi astım hastalığınızın ilerleme seviyelerine göre raporunuzda artış olabilir. Heyet hastanesine müracaat etmeniz faydanıza olacaktır. %40 oranında bir rapor almanız size emeklilik kapısını açabilir.