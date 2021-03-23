Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi açıklandı. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi. Yatırımcı dostu adımların atılacağı reform paketinde makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele ile finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik veriliyor.
Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 23, 2021
Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Hayırlı olsun.
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EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI'NDA ÖNE ÇIKAN 10 ANA BAŞLIK ŞÖYLE:
Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
2021 EKONOMİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?
-Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulması bekleniyor.
-Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.
-Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler olacak.
-Gelir ve harcama tarafında alınan tedbirlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3'ten 3.5'e indirilecek. Harcamaların takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek.
-Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verilecek.
-Pakette belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili başlıklar da bulunuyor.
-Cari açıkla mücadeleyi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılacak. Kamudaki kurumsal yapı güçlendirilerek reformların kalıcılığı sağlanacak.
-Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
-Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için yeni politikalar hayata geçirilecek.
-Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak.
2021 EKONOMİK REFORMLAR KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ
Vergisel düzenlemeler kapsamında, geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.
Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.
Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak.
Mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak.
Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modelleri uygulanacak.