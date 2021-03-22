Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen geri ödemesiz 30 bin TL hibe desteği için başvuru şartları merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere ödenen 30 bin TL hibe desteği ödemeleri bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sağlıksız makûs vaziyette bir konutta yaşayan lüzum sahibi ailelere devlet 30 bin TL'ye kadar konut takviyesi sağlıyor. Prefabrik konut takviyeyi almak için ailede yaşayan bireylere düşen hane kazancı minimum fiyatın üçte birinden az olması vaziyetinde sağlanıyor. Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.
FARKLI KURUM VE KURULUŞLARDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN TL HİBE
Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.
Devletin Aile Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu 30 bin lira hibe para ödemesi için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek, Muhtaç durumda olmak, Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,
Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak, Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.
Söz konusu yardım mütevelli heyeti tarafından belirlenmekte olup Kaymakamlık binaları içerisinde yer alan SYDV tarafından başvurular alınmaktadır.