SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ekonomide reformun takvimi açıklanıyor: Türkiye cazibe merkezi olacak!

Türkiye, yatırım ortamının güçlendirilmesinden çalışma yaşamına, sosyal güvenlikten ekonomiye kadar her alanda tarihi reformlara imza atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği ekonomi reform paketi takvimi ve eylem planı yarın açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı reform paketindeki maddelere ilişkin yasa ve yönetmelik taslaklarına yönelik çalışmayı tamamladı.
YATIRIMCIYA ANLATILACAK
Bakanlık bir sonraki adım da Avrupa Birliği ile G20 ülkelerinin büyükelçileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek reformların detaylarını anlatacak. Ekonomi reform paketi ihracatçıdan vatandaşa, esnaftan sanayiciye kadar her kesimi kapsıyor. Ekonomideki gelişmeleri izlemek adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında iki yeni yapı oluşturulması, fiyat istikrarı için yeni bir komite oluşturulmasına yönelik çalışmalar da başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kamu maliyeti, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık, istihdam, kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet, piyasa gözetimi ve denetimi" olmak üzere 10 başlık altındaki reform paketine ilişkin eylem planını ayrıntılandırdı.