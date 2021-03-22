Euro, Sterlin ne kadar oldu? 22 Mart döviz kurları canlı takip! Dolar, Euro, Sterlin kaç lira?

22 Mart Euro Sterlin ne kadar? Döviz kurları canlı takip edilirken dolar, euro, sterlin kaç lira sorusuna döviz sahibi vatandaşlar yanıt arıyor. Dövize yatırım yapanlar veya dövizle alışveriş yapanlar için 22 Mart sabahında döviz fiyatları adeta uçuşa geçti. Dolarda yüzde 15'e varan fiyat artışı nedeniyle gözler diğer döviz kurlarına çevrildi. Peki, Euro, Sterlin ne kadar oldu? İşte detaylar...