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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 07:25
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    • 22.03.2021 07:25
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    Euro, oldu? 22 Mart canlı takip! Dolar, Euro, Sterlin kaç lira?

    gündemin ilk sırasında yer alan konuların başında geliyor. oldu sorusuna yanıt aranırken, döviz kurları canlı takip ediliyor. Gece yarısından itibaren döviz kurlarında yaşanan büyük artıştan doların yanı sıra, Euro ve Sterlin gibi para birimleri de etkilendi. Peki, Dolar, Euro, Sterlin kaç lira?

    takvim.com.tr
    Euro, Sterlin ne kadar oldu? 22 Mart döviz kurları canlı takip! Dolar, Euro, Sterlin kaç lira?

    22 Mart Euro Sterlin ne kadar? Döviz kurları canlı takip edilirken dolar, euro, sterlin kaç lira sorusuna döviz sahibi vatandaşlar yanıt arıyor. Dövize yatırım yapanlar veya dövizle alışveriş yapanlar için 22 Mart sabahında döviz fiyatları adeta uçuşa geçti. Dolarda yüzde 15'e varan fiyat artışı nedeniyle gözler diğer döviz kurlarına çevrildi. Peki, Euro, Sterlin ne kadar oldu? İşte detaylar...

    22 MART DÖVİZ KURLARI!

    Saat 07:15 itibariyle döviz kurları şu şekilde:

    USD/TRY
    DOLAR

    8,0986
    8,1490
    %11,55

    EUR/TRYEURO

    9,6303
    9,7127
    %11,53

        GBP/TRYSTERLİN

        11,2332
        11,2722
        %11,40

        JPY/TRY

        JAPON YENİ

        7,4596
        7,4848
        %11,73

        AUD/TRYAVUSTRALYA DOLARI

        6,2124
        6,2378
        %11,42

        CAD/TRY
        KANADA DOLARI

        6,4277
        6,4443
        %11,55
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        Haberler Ekonomi Euro, Sterlin ne kadar oldu? 22 Mart döviz kurları canlı takip! Dolar, Euro, Sterlin kaç lira?