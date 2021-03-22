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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 07:58
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    • 22.03.2021 07:58
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    ne kadar oldu? 22 Mart kaç TL? Gümüş uçuşa geçti!

    22 Mart kaç TL? ne kadar oldu? Gümüşe yatırım yapan vatandaşlar 22 Mart gümüş fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Altın ve döviz fiyatlarında olduğu gibi gümüş fiyatları da adeta uçuşa geçti. Peki, 22 Mart gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 22 Mart gümüş fiyatı kaç TL? Gümüş uçuşa geçti!

    22 Mart gümüş fiyatı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Son zamanların popüler yatırım araçlarından birisi olan gümüşte fiyatlar hızla yükseliyor. Döviz kurları ve altının ardından gümüş fiyatları da yükselişte oldu. İşte, 22 Mart gümüş ne kadar?

    22 MART GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?

    Gümüşün gramı güne 6,68 TL bandında başlıyor. Gümüşte yüzde 10'a varan bir artış yaşandığı görülüyor.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Şubat ayında gümüş ithalatı 12 bin 657 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 22 bin 920 kilogram olmuştu.

    Türkiye'nin 2021 yılı Şubat ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 düşüşle 9 bin 381 kilogram oldu.

    2020 yılının aynı ayında ithalat 18 bin 872 kilogram olmuştu.

        GÜMÜŞ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

        Gümüş değerli bir metaldir ve mücevher, madeni para, elektronik ve fotoğrafta yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Herhangi bir metalin en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu nedenle oldukça fazla değere sahip bir maddedir. Birçok küresel kültür ve dinde, gümüş geleneksel törenlerde kullanılır ve önemli durumlarda mücevher olarak giyilirdi.

        Ayrıca deniz suyunu arıtabilen cihazların yapımında da gümüşe yer verilmektedir. Yapısal özellikleri sayesinde artıma işlerinde de ne kadar iyi olduğunu kanıtlamıştır. Son olarak gümüşler boya endüstrisinde de oldukça sık kullanılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 22 Mart gümüş fiyatı kaç TL? Gümüş uçuşa geçti!