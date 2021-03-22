Geçen hafta küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları izlenirken, bu hafta da devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları, tahvil piyasasının seyri ve yoğun veri gündemi takip edilecek.
Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek yeni haftaya yüzde 1,68'den başladı.
Geçen haftanın son işlem gününde, Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ve bu ay sonu süresi dolacak ek kaldıraç oranında (SLR) uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.
Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükseldi.
Avrupa borsalarında ise cuma günü Kovid-19 salgınında 3. dalga endişelerine paralel bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin alınması, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise cuma günü sakin bir seyir izleyerek haftayı 1,1907'den tamamlamasın sonrası bugün 1,1895'ten işlem görüyor.
Asya tarafında, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) bir yıllık faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakarak, üst üste 11. ayda da para politikasında değişikliğe gitmedi. PBoC'nin kararı sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.
Yurt içinde, cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek günü 1.528,99 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 1,5 azalışla 7,2189'da kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8550 seviyesinde işlem görüyor.