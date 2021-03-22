Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise cuma günü Kovid-19 salgınında 3. dalga endişelerine paralel bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin alınması, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise cuma günü sakin bir seyir izleyerek haftayı 1,1907'den tamamlamasın sonrası bugün 1,1895'ten işlem görüyor.