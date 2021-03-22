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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 09:38
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    • 22.03.2021 09:38
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    neden yükseliyor? alınmalı mı, satılmalı mı? İşte piyasalarda son durum

    nda sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Bu bağlamda da fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Serbest piyasada 7,8740 liradan alınan dolar, 7,8760 liradan satılıyor. 9,3410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3430 lira olarak belirlendi. Peki, fiyatları neden yükseliyor? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte piyasalarda son durum

    Altın alınmalı mı, satılmalı mı?

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların altın fiyatları hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda da özellikle uzmanların yaptıkları yorumlar sık sık inceleniyor. Piyasalardaki son gelişmeleri takip edenler son gelişmelere odaklandı. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte piyasalarda son durum

    ALTIN FİYATLARI

    DÖVİZ ALTIN ALIM SATIMI DURDU MU?

    Döviz ve altın alım satımında bir durdurulma bulunmuyor. Bankalardan işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

    BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi.

    Elvan yaptığı açıklamada, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır." dedi. Elvan şunları söyledi: "Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

        Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir."

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi. Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.

        Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

        ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

        Dolar/TL TCMB'de başkan değişikliğinin ardından, ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde yüzde 15 düşüşle 8.35'e kadar yükseldi. Altın fiyatlarında da bu kapsamda yükseliş görülüyor.
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        Haberler Ekonomi Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte piyasalarda son durum