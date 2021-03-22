Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların altın fiyatları hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda da özellikle uzmanların yaptıkları yorumlar sık sık inceleniyor. Piyasalardaki son gelişmeleri takip edenler son gelişmelere odaklandı. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte piyasalarda son durum
ALTIN FİYATLARI
DÖVİZ ALTIN ALIM SATIMI DURDU MU?
Döviz ve altın alım satımında bir durdurulma bulunmuyor. Bankalardan işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi.
Elvan yaptığı açıklamada, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır." dedi. Elvan şunları söyledi: "Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.