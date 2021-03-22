22 Mart son dakika kredi haberler: Ev, lüzum, araç kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Pandemi neden ile kazanç kaybına uğrayan şahıslar çözümü banka kredilerinde ararken kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Konut kredileri faiz oranlar ve güncel vade 2021 Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI
250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI