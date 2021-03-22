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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 20:22
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    • 22.03.2021 20:22
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    Kredi almak artık rüya değil! Bankalar faiz oranlarını indirdikçe indirdi! İNG, , Ziraat-Halk-Vakıf-Garanti Bankası...

    tarafından açıklanan 200 baz puan faiz artırımı kararı sonrasında bankaların ev kredisi faiz oranları da şekillenmiş durumda.Yapılan aktüelleme sonrasında pek çok banka kredilerde uyguladığı faizi yukarıya doğru revize etti. Kredi çekecekler ise ndaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. Peki, , , , ,, Akbank ve ne kadar? İşte !

    takvim.com.tr
    Konut kredisinde yıllık maliyetler ne kadar? En düşük ödeme planı...

    22 Mart son dakika kredi haberler: Ev, lüzum, araç kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Pandemi neden ile kazanç kaybına uğrayan şahıslar çözümü banka kredilerinde ararken kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş özellikle de ev kredisi ve vasıta kredisi almak isteyen bireylerin önündeki en büyük mani olarak görülüyor. Konut kredileri faiz oranlar ve güncel vade 2021 Kamu bankalarının konut kredilerini faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte inşaat sektöründe de gelişmeler başladı. İkinci el konutlarda yüzde 0,74 faiz oranı uygulanırken sıfır konutlarda ise yüzde 0,64 faiz oranı ve 180 ay vadelendirme imkânı sunuluyordu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI

    250.000 TL KONUT KREDİSİ 120 AY ÖDEMELİ FAİZ ORANLARI

        22 MART GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

        HALKBANK

        İhtiyaç Kredilerinde %1,54'ten,

        Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

        Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanıyor.

        Halkbank konut kredisi hesaplama

        Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

        Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
        Faiz Oranı % 1,38
        Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

        Yeşil Işık taşıt kredisi faiz oranı: 1,54

        Yeşil Işık taşıt kredisi faiz oranı: 1,56

        VAKIFBANK

        Konut kredisi: 1,32

        Kredi Miktarı 250.000,00 TL
        Vade 120
        Faiz Oranı %1,32

        VAKIFBANK

        Taşıt kredisi: %1.34'den

        İhtiyaç kredisi %1.42'den

        SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

            ZİRAAT BANKASI

            Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

            Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
            Taksit Tutarı:1.914,12 TL
            Faiz Oranı:% 1,54
            Yıllık Maliyet Oranı:% 25.052

            Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

            Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
            Taksit Tutarı:3.160,20 TL
            Faiz Oranı:% 1,54
            Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499

            Konut kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 120 ay vadeye kadar 1,37 olarak karşımıza çıkıyor.

            Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

            Taksit Tutarı:5.107,98 TL
            Faiz Oranı:% 1,37
            Yıllık Maliyet Oranı:% 17.9948

            GARANTİ BBVA

            İhtiyaç kredisi: 2.02

            Taşıt kredisi: 1.49

            Konut kredisi: 1.41

            AKBANK

            İhtiyaç kredisi: 1.90

            Taşıt kredisi: 1.43

            Konut kredisi: 1.34

            BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

            Bankaların kredi faizlerinde değişiklik olup olmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

                Ev Kredisi Nasıl Alınır?

                Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

                Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

                Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
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                Haberler Ekonomi Kredi almak artık rüya değil! Bankalar faiz oranlarını indirdikçe indirdi! İNG, TEB, Ziraat-Halk-Vakıf-Garanti Bankası...