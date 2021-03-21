450 TL'yi gördü! 22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı gündeme oturdu. Dolarda yaşanan artıştan altın piyasası da etkilendi. 22 Mart gününün ilk saatlerinde döviz kurlarında yüzde 15'e varan artış yaşanmıştı. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları...