450 TL'yi gördü! 22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı gündeme oturdu. Dolarda yaşanan artıştan altın piyasası da etkilendi. 22 Mart gününün ilk saatlerinde döviz kurlarında yüzde 15'e varan artış yaşanmıştı. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları...
22 MART ALTIN NE KADAR OLDU?
Saat 07:00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
450,28
463,64
%12,54
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
455,94
456,03
%12,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
729,44
745,54
%12,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.918,03
2.973,33
%12,65