Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 06:59
    ABONE OL

    450 TL'yi gördü! 22 Mart ne kadar oldu? , , yarım altın, fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Gram , , yarım altın, fiyatları gündemin ilk sırasına yerleşti. 22 Mart oldu sorusuna yanıt aranırken, altındaki yükseliş dikkat çekiyor. Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte, da hızla yukarı tırmanıyor. Sabahın ilk saatlerinde ın 450 TL barajını geçtiği görülüyor. Altında artışın yüzde 12'ye vardığı görülüyor. İşte 22 Mart altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    450 TL'yi gördü! 22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

    22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı gündeme oturdu. Dolarda yaşanan artıştan altın piyasası da etkilendi. 22 Mart gününün ilk saatlerinde döviz kurlarında yüzde 15'e varan artış yaşanmıştı. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları...

    22 MART ALTIN NE KADAR OLDU?

    Saat 07:00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

    GRAM ALTIN FİYATI

    450,28
    463,64
    %12,54

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    455,94
    456,03
    %12,65

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    729,44
    745,54
    %12,64

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.918,03
    2.973,33
    %12,65

        YARIM ALTIN FİYATI

        1.454,45
        1.491,22
        %12,65

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        2.918,03
        2.973,33
        %12,65

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        247,16
        297,68
        %9,54

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        407,43
        437,19
        %9,36

        GREMSE ALTIN FİYATI

        7.293,00
        7.606,00
        %12,43

        GÜMÜŞ GRAM FİYATI

        6,74
        6,75
        %10,91

        GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

        25,60
        25,62
        %-1,86
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi 450 TL'yi gördü! 22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?