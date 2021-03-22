Dolar neden yükseliyor? Döviz altın alım satımı durdu mu? Dolar düşecek mi artacak mı?

Dolar neden yükseliyor? Geçtiğimiz haftayı 7,20 TL civarında kapan dolar, yeni haftanın ilk gününde 8 TL'yi geçti. Dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilirken, dolar düşecek mi artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Dolarda yaşanan artış sonrası bankaların döviz altın alım satımını durdurduğu iddia edilmişti.
DÖVİZ ALTIN ALIM SATIMI DURDU MU?
Döviz ve altın alım satımında bir durdurulma bulunmuyor. Bankalardan işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Dolar/TL, TCMB'de başkan değişikliğinin ardından, ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde yüzde 15 düşüşle 8.35'e kadar yükseldi. Gece saatlerinde önce 8.47'yi gördü, sabah saat 07.20 itibarıyla ise dolar TL kuru 8.05'e geriledi.
Kur cuma günü 7.2185'ten kapanmıştı. Cuma günü 8.5949'dan kapanan Euro/TL de gece kısa bir süreliğine 10'un üzerini gördü. Sabah itibarıyla 9.59'a geriledi.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.