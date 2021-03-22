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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 08:52
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    • 22.03.2021 08:52
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    ? Döviz ? artacak mı?

    Bankalardan döviz ? ? 22 Mart günü dolarda yaşanan tarihi yükselişinin ardından gözler dövizin durumuna çevrildi. artacak mı sorusuna yanıt aranıyor ve döviz yorumları takip ediliyor. Dolarda yaşanan büyük artışın sonrasında bankaların döviz altın alım satımını durdurduğu iddia edilmişti.

    takvim.com.tr
    Dolar neden yükseliyor? Döviz altın alım satımı durdu mu? Dolar düşecek mi artacak mı?

    Dolar neden yükseliyor? Geçtiğimiz haftayı 7,20 TL civarında kapan dolar, yeni haftanın ilk gününde 8 TL'yi geçti. Dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilirken, dolar düşecek mi artacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Dolarda yaşanan artış sonrası bankaların döviz altın alım satımını durdurduğu iddia edilmişti.

    DÖVİZ ALTIN ALIM SATIMI DURDU MU?

    Döviz ve altın alım satımında bir durdurulma bulunmuyor. Bankalardan işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

    DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

    Dolar/TL, TCMB'de başkan değişikliğinin ardından, ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde yüzde 15 düşüşle 8.35'e kadar yükseldi. Gece saatlerinde önce 8.47'yi gördü, sabah saat 07.20 itibarıyla ise dolar TL kuru 8.05'e geriledi.

    Kur cuma günü 7.2185'ten kapanmıştı. Cuma günü 8.5949'dan kapanan Euro/TL de gece kısa bir süreliğine 10'un üzerini gördü. Sabah itibarıyla 9.59'a geriledi.

    Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.

        BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

        Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi.

        Elvan yaptığı açıklamada, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır." dedi. Elvan şunları söyledi: "Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

        Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir."

        DOLAR DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?

        2020 yılı Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

        Naci Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap atanmıştı. Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete'de yayımlanan karar, Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından 2 gün sonra geldi.

        Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmasının arkasından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda yer alan bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle toplantıda kritik mesajlar paylaştı. Toplantıda Kavcıoğlu'nun TCMB'nin birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.
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        Haberler Ekonomi Dolar neden yükseliyor? Döviz altın alım satımı durdu mu? Dolar düşecek mi artacak mı?