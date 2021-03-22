Altın fiyatlarındaki canlı rakamları öğrenmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Küresel piyasalarda cuma günü tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirmişti. Peki, 1 gram altın kaç TL? 22 Mart gram, çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım anlık canlı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
EMTİA PİYASALARI
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükselmesinin etkisiyle sert düştükten sonra, erken işlemlerde hafif toparlanan petrol fiyatları, yeniden düştü.
ABD'de yükselen tahvil getirilerinden destek bulan doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha güçlü ekonomik toparlanma beklentileriyle gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.65 düşüşle 62.28 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.49 düşüşle 59.36 dolar,
- altın yüzde 0.10 düşüşle 1,734.87 dolar,
- gümüş yüzde 0.20 düşüşle 26.02 dolar,
- bakır yüzde 1.45 düşüşle 8,998.00 dolar,
- platin yüzde 3.05 düşüşle 1,173.41 dolar,
- paladyum yüzde 2.44 düşüşle 2,617.23 dolar düzeyindeydi.