Altın fiyatlarındaki canlı rakamları öğrenmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Küresel piyasalarda cuma günü tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirmişti. Peki, 1 gram altın kaç TL? 22 Mart gram, çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım anlık canlı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?