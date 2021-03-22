Çaykur işçi alımı başvurusu başladı! Rize, Trabzon, Artvin 2021 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2021 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Çaykur işçi alımı başvurusu başlarken iş sahibi olmak isteyenler de başvuru şartlarını sorguluyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplam 500 işçi alınacak. Başvurular 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihileri arasında yapılacak. İşte, Çaykur işçi alımı başvurusu!
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır.
Adaylarda aranacak şartlar şu şekilde olacak;
İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının;
1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,
2- 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,
İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;
1- 18- 50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
Şartlarını taşımaları gerekmektedir.