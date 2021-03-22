22 Mart BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081393
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078581
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037228
|0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065210
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034238
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019850
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019664
|0,36
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,017353
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,071889
|0,14
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,031086
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013602
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073456
|0,14
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074415
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075167
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026497
|0,14
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025507
|0,14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,090112
|-2,66
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093397
|-2,59
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050962
|-2,55
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,053080
|-2,50
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094785
|-2,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018669
|-1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021980
|-1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009920
|-1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010124
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010183
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053243
|-3,04
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026566
|-2,43
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,075523
|-2,37
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,084420
|-2,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,140228
|-2,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101340
|-3,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181677
|-3,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130809
|-2,91
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,114296
|-2,57
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031986
|-2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027918
|-2,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049224
|-1,50
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069624
|-1,43
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041053
|-1,17
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028521
|-1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,042474
|-2,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026353
|-2,37
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042495
|-2,37
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,041551
|-2,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,043851
|-2,36