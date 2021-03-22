22 Mart BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081393 0,28 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078581 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037228 0,23 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,065210 0,23 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034238 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019850 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019664 0,36 HEM Temkinli Değişken EYF 0,017353 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,071889 0,14 VEM Temkinli Değişken EYF 0,031086 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013602 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073456 0,14 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074415 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075167 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026497 0,14 HEM Para Piyasası EYF 0,025507 0,14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090112 -2,66 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093397 -2,59 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,050962 -2,55 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,053080 -2,50 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094785 -2,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018669 -1,50 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021980 -1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009920 -1,00 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010124 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010183 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053243 -3,04 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026566 -2,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075523 -2,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,084420 -2,29 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,140228 -2,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101340 -3,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,181677 -3,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130809 -2,91 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,114296 -2,57 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031986 -2,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027918 -2,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049224 -1,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069624 -1,43 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041053 -1,17 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028521 -1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042474 -2,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026353 -2,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042495 -2,37 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041551 -2,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043851 -2,36