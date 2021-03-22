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    • 22.03.2021 15:08
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    • 22.03.2021 15:08
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    22 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    'da günün en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında 906.500.165 oranında işlem gördü. 22 Mart Pazartesi 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    22 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Garanti Bankası 906.500.165
    Ford Otosan 577.222.644
    Türk Hava Yolları 520.618.753
    Şişe Cam 427.013.870
    Petkim 366.096.491
    Ereğli Demir Çelik 334.782.095
    Tüpraş 333.529.460
    Koza Altın 320.138.562
    Bim Mağazalar 302.883.886
    Sasa Polyester 271.419.443
    Turkcell 230.700.880
    Emlak Konut GMYO 221.708.836
    Akbank 221.255.188
    ASELSAN 214.024.004
    Kardemir (D) 213.154.655
    İş Bankası (C) 212.253.643
    Koç Holding 198.544.426
    Vakıflar Bankası 191.204.605
    Yapı ve Kredi Bankası 169.907.692
    Vestel 126.455.385

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Pegasus 73,35 81,50 -10,00
    İş Yatırım Menkul Değerler 15,57 17,30 -10,00
    MLP Sağlık 21,60 24,00 -10,00
    Ereğli Demir Çelik 14,71 16,34 -9,98
    Alarko Holding 10,84 12,04 -9,97
    Akbank 5,33 5,92 -9,97
    Mavi Giyim 51,95 57,70 -9,97
    Kardemir (D) 6,60 7,33 -9,96
    Yataş 15,66 17,39 -9,95
    Koç Holding 20,66 22,94 -9,94
    Verusa Holding 58,00 64,40 -9,94
    Garanti Bankası 7,98 8,86 -9,93
    Bera Holding 20,50 22,76 -9,93
    Petkim 5,45 6,05 -9,92
    Sabancı Holding 9,00 9,99 -9,91
    Turkcell 14,28 15,85 -9,91
    Bagfaş 22,28 24,72 -9,87
    Net Holding 5,22 5,79 -9,84
    Alcatel Lucent Teletaş 30,44 33,76 -9,83
    Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,65 -9,81

    Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
    HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583255 0,36
    Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235168 0,25
    TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 22,087110 0,24
    Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,223959 0,23
    HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,260497 0,18
    Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
    Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012428 0,06
    Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
    Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,612478 0,23
    Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
    Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,115852 0,22
    Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,036273 0,21
    Ak Portföy Değ. Fon 0,192258 0,14
    Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,798485 0,13
    Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,021696 0,13
    Yatırım Fonları - Katılım Fonları
    Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,726132 0,15
    Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,680820 0,13
    Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,082654 0,13
    Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019851 0,13
    Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,563564 0,13
    Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
    Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,021824 0,15
    Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,088996 0,15
    Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,926283 0,15
    Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,067513 0,15
    Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010379 0,14

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    Haberler Ekonomi 22 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?