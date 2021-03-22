Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 906.500.165 Ford Otosan 577.222.644 Türk Hava Yolları 520.618.753 Şişe Cam 427.013.870 Petkim 366.096.491 Ereğli Demir Çelik 334.782.095 Tüpraş 333.529.460 Koza Altın 320.138.562 Bim Mağazalar 302.883.886 Sasa Polyester 271.419.443 Turkcell 230.700.880 Emlak Konut GMYO 221.708.836 Akbank 221.255.188 ASELSAN 214.024.004 Kardemir (D) 213.154.655 İş Bankası (C) 212.253.643 Koç Holding 198.544.426 Vakıflar Bankası 191.204.605 Yapı ve Kredi Bankası 169.907.692 Vestel 126.455.385

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 73,35 81,50 -10,00 İş Yatırım Menkul Değerler 15,57 17,30 -10,00 MLP Sağlık 21,60 24,00 -10,00 Ereğli Demir Çelik 14,71 16,34 -9,98 Alarko Holding 10,84 12,04 -9,97 Akbank 5,33 5,92 -9,97 Mavi Giyim 51,95 57,70 -9,97 Kardemir (D) 6,60 7,33 -9,96 Yataş 15,66 17,39 -9,95 Koç Holding 20,66 22,94 -9,94 Verusa Holding 58,00 64,40 -9,94 Garanti Bankası 7,98 8,86 -9,93 Bera Holding 20,50 22,76 -9,93 Petkim 5,45 6,05 -9,92 Sabancı Holding 9,00 9,99 -9,91 Turkcell 14,28 15,85 -9,91 Bagfaş 22,28 24,72 -9,87 Net Holding 5,22 5,79 -9,84 Alcatel Lucent Teletaş 30,44 33,76 -9,83 Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,65 -9,81

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583255 0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235168 0,25 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 22,087110 0,24 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,223959 0,23 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,260497 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012428 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,612478 0,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,115852 0,22 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,036273 0,21 Ak Portföy Değ. Fon 0,192258 0,14 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,798485 0,13 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,021696 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,726132 0,15 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,680820 0,13 Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,082654 0,13 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019851 0,13 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,563564 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,021824 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,088996 0,15 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,926283 0,15 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,067513 0,15 Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010379 0,14