Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|906.500.165
|Ford Otosan
|577.222.644
|Türk Hava Yolları
|520.618.753
|Şişe Cam
|427.013.870
|Petkim
|366.096.491
|Ereğli Demir Çelik
|334.782.095
|Tüpraş
|333.529.460
|Koza Altın
|320.138.562
|Bim Mağazalar
|302.883.886
|Sasa Polyester
|271.419.443
|Turkcell
|230.700.880
|Emlak Konut GMYO
|221.708.836
|Akbank
|221.255.188
|ASELSAN
|214.024.004
|Kardemir (D)
|213.154.655
|İş Bankası (C)
|212.253.643
|Koç Holding
|198.544.426
|Vakıflar Bankası
|191.204.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.907.692
|Vestel
|126.455.385
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|73,35
|81,50
|-10,00
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,57
|17,30
|-10,00
|MLP Sağlık
|21,60
|24,00
|-10,00
|Ereğli Demir Çelik
|14,71
|16,34
|-9,98
|Alarko Holding
|10,84
|12,04
|-9,97
|Akbank
|5,33
|5,92
|-9,97
|Mavi Giyim
|51,95
|57,70
|-9,97
|Kardemir (D)
|6,60
|7,33
|-9,96
|Yataş
|15,66
|17,39
|-9,95
|Koç Holding
|20,66
|22,94
|-9,94
|Verusa Holding
|58,00
|64,40
|-9,94
|Garanti Bankası
|7,98
|8,86
|-9,93
|Bera Holding
|20,50
|22,76
|-9,93
|Petkim
|5,45
|6,05
|-9,92
|Sabancı Holding
|9,00
|9,99
|-9,91
|Turkcell
|14,28
|15,85
|-9,91
|Bagfaş
|22,28
|24,72
|-9,87
|Net Holding
|5,22
|5,79
|-9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,44
|33,76
|-9,83
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,39
|2,65
|-9,81
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583255
|0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235168
|0,25
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|22,087110
|0,24
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,223959
|0,23
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,260497
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012428
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,612478
|0,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,115852
|0,22
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,036273
|0,21
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,192258
|0,14
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,798485
|0,13
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,021696
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,726132
|0,15
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,680820
|0,13
|Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu
|1,082654
|0,13
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019851
|0,13
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,563564
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,021824
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,088996
|0,15
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,926283
|0,15
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,067513
|0,15
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010379
|0,14