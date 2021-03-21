ALTIN YORUMLARI VE ANALİZLERİ

Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını söyledi.

Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.

"Avrupa Birliği'nin (AB) ürün izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'deki kışlık tahıl ürünlerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve ürünün 2021'de toparlanacağını açıkladı.