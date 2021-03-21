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    • Ekonomi
    • 21.03.2021 09:42
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    • 21.03.2021 09:57
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    Uzman isimden hakkında ilginç yorum: Bu 8 saate dikkat edin!

    Evrensel piyasalarda a olan arz giderek çoğalıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri FED'in 2024 senesinin başına kadar faiz arttırmayacağını söylemesi altın piyasasına pozitif yansıdı. Altın fiyatlarının değişikliği sonrası teknik analist Tunç Şatıroğlu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Tunç Şatıroğlu, "Gümüş ABD 10 yıllıklardaki sert yükselişe rağmen 8 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde duruyor. Güçlü durduğunu ve altında biraz yükseliş olur ve 26,40 geçilirse yukarı yönde hareketin hızlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Gümüş hakkında ilginç yorum: 8 saate dikkat!
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    Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra düşüşe geçti. Dün 409 liraya gerileyen gram altın haftanın son iş gününde 406 liradan işlem görüyor. Altındaki düşüş gümüşü de etkiledi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 8 kuruştan satılıyor. Altın ve gümüşteki düşüşleri teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

    GÜMÜŞTE SON DURUM: 8 SAATE DİKKAT!

    Gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş bugün de devam etti. Gram gümüş 6 lira 8 kuruş seviyesinde izlerken, gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinde izliyor.

    Gümüş fiyatlarıyla Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş ABD 10 yıllıklardaki sert yükselişe rağmen 8 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde duruyor. Güçlü durduğunu ve altında biraz yükseliş olur ve 26,40 geçilirse yukarı yönde hareketin hızlanacağını düşünüyorum." iddiasında bulundu.

        ALTIN YORUMLARI VE ANALİZLERİ

        Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını söyledi.

        Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

        Almayan satmayan bin pişman! Altın fiyatları için şoke eden haber! 2024 yılına kadar bu böyle olacak! Altın alanlar o tarihe dikkat
        ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:

        "ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.

        "Avrupa Birliği'nin (AB) ürün izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'deki kışlık tahıl ürünlerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve ürünün 2021'de toparlanacağını açıkladı.

        "ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık bir ürün raporunda, Kansas kış buğday ürününün yüzde 38'ini, bir hafta önceki yüzde 36'dan iyi durumdan mükemmel duruma yükseltti.

        "Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."
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        Haberler Ekonomi Uzman isimden gümüş fiyatları hakkında ilginç yorum: Bu 8 saate dikkat edin!