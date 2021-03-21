Başvuran herkese anında en az 500 ve 750 TL ödeme! Sonunda belli oldu ve başvurular başladı

Yüz binlerce birey için müjdeli haber geldi. Ödemeler an itibari ile başladı. Müracaat eden herkes için hesaplara anında 500 TL ödemeler veriliyor. Bakan Pekcan tarafından gelen açıklama ile birlikte müjde verildi. Mart ayından bu yana kadar kazanç kayıpları olanlardan kira takviye ödemelerine kadar tüm ödemeler dün itibari ile başladı. Bu süreçlerde verilecek olan destek ödemeleri 3 ay ara ile 1000 TL, büyük şehirler içerisinde kira destekleri olarak 750 TL, küçük şehirler içerisinde kira destekleri olarak 500 TL ödemeler verilecek.'' ifadelerine yer verdi.
Ticaret bakanı Pekcan tarafından gelen açıklamaya bakılacak olduğu sırada esnaf ve sanatkarlar için verilecek olan gelir kayıpları ile beraber kira destek ödemelerinin bu ay itibari ile verileceği dile getirildi. Açıklama yaparken; '' Esnaf ve sanatkar vatandaşlar için yaşanan bu zorlu günler içerisinde Mart ayı gelir kaybı ve kira destek ödemeleri için dün itibari ile süreçler başladı. Bu süreçlerde verilecek olan destek ödemeleri 3 ay ara ile 1000 TL, büyük şehirler içerisinde kira destekleri olarak 750 TL, küçük şehirler içerisinde kira destekleri olarak 500 TL ödemeler verilecek.'' sözlerini aktardı.
31 Mart'a kadar…
Gelen taleplere bakılacak olursa desteklerden yararlanmak için vatandaşların şartları yerine getirmesi gerekir. Fakat başvuru yapmadılarsa ödeme alamayacakları için başvuru yapmaları gerekir. Eğer başvuru süreçlerini kaçırdılarsa süreç 31 Mart tarihine kadar yeniden başvuru yapılması için uzatıldı.