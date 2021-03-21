Başvuran herkese anında en az 500 ve 750 TL ödeme! Sonunda belli oldu ve başvurular başladı

Ticaret bakanı Pekcan tarafından gelen açıklamaya bakılacak olduğu sırada esnaf ve sanatkarlar için verilecek olan gelir kayıpları ile beraber kira destek ödemelerinin bu ay itibari ile verileceği dile getirildi. Açıklama yaparken; '' Esnaf ve sanatkar vatandaşlar için yaşanan bu zorlu günler içerisinde Mart ayı gelir kaybı ve kira destek ödemeleri için dün itibari ile süreçler başladı. Bu süreçlerde verilecek olan destek ödemeleri 3 ay ara ile 1000 TL, büyük şehirler içerisinde kira destekleri olarak 750 TL, küçük şehirler içerisinde kira destekleri olarak 500 TL ödemeler verilecek.'' sözlerini aktardı.