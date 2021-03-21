Taşeron işçilere 1000 TL seyyanen zam medyada çok sık yer alan mevzu başlıklarından biri. 4/D'li personellerin ücretlerine yansıtılması arz edilen bu zam ile alakalı resmi vaziyeti, işçi sendikasının arzını ve Çalışma Bakanlığı'nın tasarılarını ele aldık. Kadroya alınan taşeron işçilere o dönem hazırlanan sözleşme kapsamında 6 ayda bir yüzde 4 zam yapılması öngörüldü. Ancak kadro sürecinden sonra yaşanan ekonomik gelişmeler enflasyon oranlarının artmasına neden oldu. 2021 TİS görüşmelerinde yer alacak başlıca mevzular ise; taşeron işçilerin ücret zam oranları, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve seyyanen zamlar olacak.
YENİ SÖZLEŞME GELİYOR
2021 TİS görüşmeleri beklenmeye başlandı. 2021 yılının haziran ayında başlaması beklenen görüşmelerin temmuz ayında da devam etmesi bekleniyor. Maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı, ikramiyelerin artırılması, görev tanımı gibi başlıklar temel konular olacak.
Bir diğer konu ise 1000 TL seyyanen zam konusu. Ne Çalışma Bakanlığı ne de Türk İş Sendikası bu konuda açıklamada bulunmadı. Ancak taşeron işçilere seyyanen zam yapılması konusunun TİS masasında olması bekleniyor. Bilinmeyen nokta ise Çalışma Bakanlığı'nın duruşunun ne olacağı ve kabul edilirse ne kadar seyyanen zam yapılacağı.
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Haberimizde derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.