Otomotiv sektöründeki çip krizinde flaş gelişme!

Küresel salgına rağmen yatırıma ara vermeyen firmalardan biri de 70 yıllık geçmişe sahip Bursa merkezli Coşkunöz Holding. Sac üretiminde yüzde 100 yerli en büyük otomotiv yan sanayi firması olan Coşkunöz, otomotiv devlerinin stratejik iş ortağı konumunu güçlendirirken, son yıllarda savunma ve havacılık alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Geleneksel iş kolları olan otomotivin faaliyetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, "Holdingimiz yerli ve milli savunma sanayi hamlesine destek veriyor. Hedefimiz bu alanda ihracatımızı artırmak" dedi.

Pandemide dahi yatırımı durdurmadıklarını ve her yıl 30-35 milyon euroluk yatırım yaptıklarını söyleyen Acay, "Bu yıl da aynı seviyede yatırım yapacağız" dedi.