Otomotiv sektöründeki çip krizinde flaş gelişme!

Küresel otomotiv endüstrisinde yaşanan ve fabrikaların üretimi durdurmasına kadar varan çip krizinde rahatlatan açıklama geldi. Otomotiv devlerinin stratejik iş ortağı Coşkunöz Holding'in CEO'su Acay, rölantiye geçen çip krizinin yavaş yavaş aşıldığını söyledi. Acay, "İkinci yarıda talep patlaması bekliyoruz" dedi.
Pandemiyle birlikte Avrupa'nın üretim üssü konumunu güçlendiren Türkiye, gizli sanayi devlerinin yatırımlarıyla bu iddiasını her geçen gün bir adım ileriye taşıyor.
Küresel salgına rağmen yatırıma ara vermeyen firmalardan biri de 70 yıllık geçmişe sahip Bursa merkezli Coşkunöz Holding. Sac üretiminde yüzde 100 yerli en büyük otomotiv yan sanayi firması olan Coşkunöz, otomotiv devlerinin stratejik iş ortağı konumunu güçlendirirken, son yıllarda savunma ve havacılık alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.
Geleneksel iş kolları olan otomotivin faaliyetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, "Holdingimiz yerli ve milli savunma sanayi hamlesine destek veriyor. Hedefimiz bu alanda ihracatımızı artırmak" dedi.
Pandemide dahi yatırımı durdurmadıklarını ve her yıl 30-35 milyon euroluk yatırım yaptıklarını söyleyen Acay, "Bu yıl da aynı seviyede yatırım yapacağız" dedi.
FİRMALARA AYAK UYDURUYORUZ
Otomotiv sektörünün yaşadığı çip krizini değerlendiren CEO Acay, "Bir arabada binlerce parça var. Bunun biri bile olmasa o arabayı üretemiyorsunuz. Satış yönünde talep olsa bile tedarik ağında yaşanan en ufak bir aksama bütün zinciri etkiliyor. Şu anda işlerimizde yüzde 10-15'ler civarında bir dalgalanma var. Otomotiv şirketleri çip buldukça ürettiği için biz de onlara ayak uyduruyoruz. Süreci bir miktar stokla yönetiyoruz ya da fazla mesai ile gelen talepleri karşılıyoruz. Şu anda sıkıntı bir miktar devam ediyor, ancak sıkıntı rölantiye doğru geçerek etkisini azaltıyor. Bir şekilde bu sorun çözülecek" diye konuştu.