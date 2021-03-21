Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasını TCMB'nin resmi internet sitesinden yaptı. Kavcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı, Şahap Kavcıoğlu TCMB'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."