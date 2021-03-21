Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı damping yaptı! Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Bankaların güncellenen faiz oranları sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi ile en yüksek faiz getirisini haberimizde detaylı olarak verdik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK tarafından peş peşe yapılan müdahaleler sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükseldi. Yaşanan yükselişin ardından bankada parası olanlara iyi haber verildi. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ve en yüksek faiz verenler...
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.
Bankada 30 bin TL birikimi olanlar…