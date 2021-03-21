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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 08:58
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    • 22.03.2021 08:58
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    Bankada 32 günlük hesabında 30.000 TL parası olanlar yaşadı! Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı damping yaptı!

    Bankalar arasında faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! 32 günlük mevduat hesabı için kantarın topuzu kaçtı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Yaşanan yükselişin ardından 30 bin liranın aylık faiz getirisi de merak ediliyor. , , , , bono hesabı, , , ve tarafından açıklanan son 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 30.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde...

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    Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı damping yaptı! 30.000 TL parası olanlar...

    Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı damping yaptı! Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Bankaların güncellenen faiz oranları sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi ile en yüksek faiz getirisini haberimizde detaylı olarak verdik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK tarafından peş peşe yapılan müdahaleler sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükseldi. Yaşanan yükselişin ardından bankada parası olanlara iyi haber verildi. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ve en yüksek faiz verenler...

    32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

    Bankada 30 bin TL birikimi olanlar…

        Bankada 30 bin TL birikimi olanlar…

        Bankada 30 bin TL birikimi olanlar…

        Bankadan yüksek faiz nasıl alınır?

        Birikimini bankada bırakanlar daha yüksek faiz almak için kesinlikle bankalar arasında faiz karşılaştırması yapmalı, yatıracakları fiyat yüksekse değişik şubelerden kesinlikle telefonla arayarak öneri almalıdır. Bazı bankalar alıcılarına özel çok daha yüksek faiz oranı öneriyi sunmakta olup özellikle de yatırılan meblağ geliştikçe verilen faiz öneriyi de yükselmektedir.

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            Mevduat Faiz Oranları

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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            Haberler Ekonomi Bankada 32 günlük mevduat hesabında 30.000 TL parası olanlar yaşadı! Bankalarda son dakika mevduat faizi yarışı damping yaptı!