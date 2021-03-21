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    • Ekonomi
    • 22.03.2021 06:32
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    • 22.03.2021 06:32
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    oldu? 22 Mart ! Dolar/TL kaç lira?

    oldu? gündemin ilk sırasına oturdu. Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlıyor. Son kapanışını 7,21 TL civarında yapan dolar kurunda yüzde 10'luk artış göze çarpıyor. Henüz borsalar açılmamış olmasına rağmen dolar 8 TL barajının üzerinde gözüküyor. Haberimizden nu takip edebilirsiniz. İşte, sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Dolar ne kadar oldu? 22 Mart canlı dolar kuru! Dolar/TL kaç lira?

    22 Mart dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru takibi yapmak isteyen vatandaşlar dolar son dakika gelişmelerini merak ediyor. Dolar/TL yaşanan artışla günün ilk saatlerine damgasını vuruyor. Asya borsalarından gelen tepkiler doları 8 TL barajının üzerine çıkarttı. Peki, dolar/TL kaç lira? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

    22 MART DOLAR NE KADAR OLDU?

    Asya borsalarının açılmasının ardından dolar kurunun 8 TL seviyesinin üzerine çıktığı görülüyor. Bloomberg verilerine göre; saat 06:20 itibariyle dolar 8,13 TL seviyesinden işlem görüyor.

    Son verilere göre ise 8.39'u gören dolar, 8.12 seviyesine geriledi.

    Yükseliş Euro ve gram altına da yansıdı. Gram altının 470 TL seviyesini, Euro'nun ise 9,93 seviyesini gördüğü belirtildi.

    Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA NASILDI?

    Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararlarının izlendiği haftada dalgalı bir seyir görülürken gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

    Fed hafta içinde beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmezken, Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar da enflasyonist endişeleri yatıştırmadı.

        Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden hafif geri çekilse de haftayı yaklaşık 6 baz puan yükselişle yüzde 1,73'ten tamamladı.

        Artan enflasyonist endişelerin devam etmesiyle bu hafta gelişmekte olan ülke merkez bankalarından bazıları politika faizini artırdı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 19'a, Rusya Merkez Bankası, Aralık 2018'den bu yana ilk defa politika faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4,5'e ve Brezilya Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,75'e çıkardı.

        Öte yandan enflasyonist endişelerin yükselişinde başrol oynayan petrol fiyatları ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) petrol stoklarının güçlü arttığına ilişkin raporuyla sert düştü. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,2 gerileyerek 64,5 dolara inerken son 20 haftanın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Bakırın libresi de haftayı yüzde 1,1 düşüşle 4,1 dolardan tamamladı.

        Altının ons fiyatı ise yükselişini üst üste ikinci haftaya taşıyarak bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 artışla 1.743 dolara çıktı.

        GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ!

        22 Mart haftasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar yatırımcıların gündeminde bulunurken, Fed cuma günü yaptığı açıklamada, geçen sene Kovid-19 salgının etkilerini azaltmak için uygulamaya aldığı tamamlayıcı kaldıraç oranını uzatmayacağını duyurdu. Buna göre, uygulama 31 Mart'ta sona erecek.

        Analistler, Fed'in bu adımının bankaları tahvil satmaya yönlendirebileceğini ve tahvil faizlerindeki yükselişin devam edebileceğini dile getirdi.

        Fed, hafta içinde beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, büyüme enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

        Fed'in ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize edildi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısının artması dikkati çekti.

        Fed Başkanı Powell faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizdi.

        Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.

        Analistler, karar metni ve sözle yönlendirmede kayda değer bir değişiklik olmamasına karşın, Fed'in enflasyon endişelerinin farkında olduğu ancak bunun geçici olacağı vurgusunu güçlendirdiğini bildirdi.

        Öte yandan ABD'de New York Fed imalat endeksi, martta 17,4 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 3 azalarak beklentilerin altında kalırken, sanayi üretim endeksi de şubatta yüzde 2,2 gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

            TCMB FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ

            Küresel bazda artan enflasyon risklerine paralel gelişmekte olan ülke merkez bankaları faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da politika faizini 200 baz puan ile beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

            Karar metninde "Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanılırken, sıkı duruşun "uzun bir süre" korunacağı vurgusu da korundu.

            Piyasalar kapandıktan sonra, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

            Bu haftanınönemli gündem maddelerinden biri de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin açıklamaları oldu. Elvan reform paketiyle ilgili olarak "Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız." dedi.

            Öte yandan bu hafta açıklanan verilere göre Merkezi yönetim bütçesi ise şubatta 23 milyar 170 milyon lira fazla, ocak-şubat döneminde ise 984 milyon lira açık verdi.
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