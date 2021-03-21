Dolar ne kadar oldu? 22 Mart canlı dolar kuru! Dolar/TL kaç lira?

22 Mart dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru takibi yapmak isteyen vatandaşlar dolar son dakika gelişmelerini merak ediyor. Dolar/TL yaşanan artışla günün ilk saatlerine damgasını vuruyor. Asya borsalarından gelen tepkiler doları 8 TL barajının üzerine çıkarttı. Peki, dolar/TL kaç lira? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.
22 MART DOLAR NE KADAR OLDU?
Asya borsalarının açılmasının ardından dolar kurunun 8 TL seviyesinin üzerine çıktığı görülüyor. Bloomberg verilerine göre; saat 06:20 itibariyle dolar 8,13 TL seviyesinden işlem görüyor.
Son verilere göre ise 8.39'u gören dolar, 8.12 seviyesine geriledi.
Yükseliş Euro ve gram altına da yansıdı. Gram altının 470 TL seviyesini, Euro'nun ise 9,93 seviyesini gördüğü belirtildi.
Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA NASILDI?
Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararlarının izlendiği haftada dalgalı bir seyir görülürken gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
Fed hafta içinde beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmezken, Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar da enflasyonist endişeleri yatıştırmadı.