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    Uzaktan çalışma kalıcı oluyor (Ekonomi haberleri)

    esnek çalışmayı kalıcı hale getirdi. işbirliğiyle hazırlanan İşin Geleceğine Uyum Planı topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve 7 ana başlık altında uygulanacak. Beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek. Sabancı Holding CEO'su , 'de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduklarını belirterek, "Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın tasarruf var. Tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz" dedi.

    Uzaktan çalışma kalıcı oluyor

    SABANCI Holding esnek çalışmayı kalıcı hale getirdi. Boston Consulting Group Türkiye işbirliğiyle hazırlanan İşin Geleceğine Uyum Planı topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve 7 ana başlık altında uygulanacak. Beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Türkiye'de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduklarını belirterek, "Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın tasarruf var. Tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz" dedi.

    BARET TAKMAYANA TAZMİNAT YOK
    7 senedir çalıştığı maden şirketinde hakkında 'baret takmıyor' tutanağı tutulduktan hemen sonra kovulan işçi, yargıya başvurdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "İşyerinde baret takmanın gerekli olduğu, davacının takmadığı anlaşılmıştır. Tazminat taleplerinin reddi gerekmektedir" denildi.

    HAK ARARKEN DİKKAT!
    Geçen     yıl yıl hakem heyetlerine yapılan her 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlanırken, eksik evrak ve yanlış talepler oranın daha yüksek gerçekleşmesinin önüne geçti. Tüketici dernekleri, geçen yıl 600 bine yaklaşan başvurunun 522 bininin (yüzde 88) karara bağlandığını belirterek, tüketicileri, eksik evrak olmadan başvurmaları ve taleplerini belirtmeleri konusunda uyardı.

        TREN SEFERLERİ BUGÜN BAŞLIYOR
        Orta         mesafedeki şehirler arasında Covid- 19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, bugün yeniden başlıyor. Ankara-İstanbul- Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek.

        HAVALİMANI HAZIRLIĞI
        Ulaştırma Bakanı Adil         Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92.3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirterek, "Demiryolu bağlantısına da yakında başlayacağız" dedi.

        EN ÇOK CEP TELEFONU ALDIK
        Yaklaşık         1 yıldır hizmet veren Needion. com, yıl sonunda 50 milyon lira ciro hedefliyor. Elektronikten mücevher ve saate, giyimden kişisel bakım ürünlerine kadar 45 bine yakın ürün satışı yapılan sitenin kurucusu Baran Saldanlı, pandemi döneminde en çok cep telefonu satıldığını söyledi.

            İHRACATTA ÇİN HAMLESİ
            Çin'e             süt ürünleri ihracatı yılın ilk 2 ayında 9.3 milyon dolara ulaştı. Çin'e ihracatta peynir altı suyu 8.3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ege Su Ürünleri İhracatçıları Başkanı Bedri Girit, "Sanayi ile başlamıştık. Türk firmalarının başarılarıyla artık raflarda da yer alıyoruz" dedi.
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            Haberler Ekonomi Uzaktan çalışma kalıcı oluyor (Ekonomi haberleri)