Uzaktan çalışma kalıcı oluyor (Ekonomi haberleri)

SABANCI Holding esnek çalışmayı kalıcı hale getirdi. Boston Consulting Group Türkiye işbirliğiyle hazırlanan İşin Geleceğine Uyum Planı topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve 7 ana başlık altında uygulanacak. Beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Türkiye'de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduklarını belirterek, "Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın tasarruf var. Tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz" dedi.