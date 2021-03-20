Uzaktan çalışma kalıcı oluyor (Ekonomi haberleri)

SABANCI Holding esnek çalışmayı kalıcı hale getirdi. Boston Consulting Group Türkiye işbirliğiyle hazırlanan İşin Geleceğine Uyum Planı topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve 7 ana başlık altında uygulanacak. Beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Türkiye'de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduklarını belirterek, "Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın tasarruf var. Tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz" dedi.
BARET TAKMAYANA TAZMİNAT YOK
7 senedir çalıştığı maden şirketinde hakkında 'baret takmıyor' tutanağı tutulduktan hemen sonra kovulan işçi, yargıya başvurdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "İşyerinde baret takmanın gerekli olduğu, davacının takmadığı anlaşılmıştır. Tazminat taleplerinin reddi gerekmektedir" denildi.
HAK ARARKEN DİKKAT!
Geçen yıl yıl hakem heyetlerine yapılan her 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlanırken, eksik evrak ve yanlış talepler oranın daha yüksek gerçekleşmesinin önüne geçti. Tüketici dernekleri, geçen yıl 600 bine yaklaşan başvurunun 522 bininin (yüzde 88) karara bağlandığını belirterek, tüketicileri, eksik evrak olmadan başvurmaları ve taleplerini belirtmeleri konusunda uyardı.