SON DAKİKA: Esnafın borcuna hem taksit hem erteleme: Başvuru 100 bini aştı!

Pandemi nedeniyle gelirleri azalan ve borcunu ödemekte zorlanan esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi.
FAİZ YÜZDE 4'TE KALDI
Kredi borç yapılandırmasında, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulacak. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.
SABAH'ın soruların yanıtlayan TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirterek, "Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksidini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor. Pandemi de devam ettiği için haliyle esnafımızın ödeme gücü yerine gelmedi. Bu nedenle biz de esnafımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık yaptık" dedi.