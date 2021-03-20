SON DAKİKA: Esnafın borcuna hem taksit hem erteleme: Başvuru 100 bini aştı!





ZOR GÜNLERDE ÖNEMLİ BİR DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi. Pekcan, kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını kaydetti. Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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