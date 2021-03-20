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    • Ekonomi
    • 20.03.2021 08:46
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    • 20.03.2021 08:46
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    20 Mart yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yatırıldı?

    20 Mart yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunuyor ve gerekli şartları taşıdığı halde evde bakım maaşı almaya hak kazanıyor. Peki, 20 Mart hangileri? Evde bakım parası her ay farklı tarihlerde farklı illerde yatırılıyor ve vatandaşlar paralarını ATM'lerden çekebiliyor.

    takvim.com.tr
    20 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yatırıldı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 20 Mart gününde de sorgulanan konulardan birisi oldu. Evde bakım parası her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarından binlerce hane faydalanıyor. Peki, 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Detaylar haberimizde...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 20 MART!

    1- Bolu

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Osmaniye

    5- Çanakkale

    6- Samsun

    7- Sakarya

    8- Hatay

    9- Ordu

    10- Antalya

    11- Diyarbakır

    12- Kırıkkale

    13- Balıkesir

    14- Giresun

    15- Adıyaman

    16- Manisa

    17- istanbul

    18- Uşak

    19- Bilecik

    20- Düzce

        21- Erzurum

        22- Konya

        23- Mersin

        24- Zonguldak

        25- Niğde

        26- Rize

        27- Ankara

        28- Bursa

        29- Kahramanmaraş

        30- Edirne

        31- Kocaeli

        32- İzmir

        33- Adana

        34- Afyonkarahisar

        35- Aydın

        36- Isparta

        37- Kars

        38- Karabük

        39- Kayseri

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

            2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

            EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

            2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.
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            Haberler Ekonomi 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yatırıldı?