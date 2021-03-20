20 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller 20 Mart gününde de sorgulanan konulardan birisi oldu. Evde bakım parası her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarından binlerce hane faydalanıyor. Peki, 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Detaylar haberimizde...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 20 MART!
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- istanbul
18- Uşak
19- Bilecik
20- Düzce