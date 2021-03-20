Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'ya lı akını

    Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan bölgesindeki turistik tesisler, 25 Mart'ta 'den 'e başlayacak direkt uçuşla yaşanacak lı turist akını için hazırlanıyor.

    Kapadokya'ya Ukraynalı akını

    Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesindeki turistik tesisler, 25 Mart'ta 'den 'e başlayacak direkt uçuşla yaşanacak Ukraynalı turist akını için hazırlanıyor. Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeci, peribacaları, yeraltı şehirleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla geniş bir alan üzerindeki kültürel zenginliklerin lı turistlerde hayranlık uyandıracağını belirterek, "Şu an Kapadokya'ya üst grup geliyor. İleriki süreçte orta ve alt gruptakiler de gelecek" diye konuştu. Bölgedeki bir konaklama tesisinin işletme sorumlusu Fatmanur Cingil de "Direkt uçuşun başlaması avantaj. Ukrayna'dan ön rezervasyonlar almaya başladık" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kapadokya'ya Ukraynalı akını