Kapadokya'ya Ukraynalı akını

Tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesindeki turistik tesisler, 25 Mart'ta Kiev'den Nevşehir'e başlayacak direkt uçuşla yaşanacak Ukraynalı turist akını için hazırlanıyor. TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeci, peribacaları, yeraltı şehirleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla geniş bir alan üzerindeki kültürel zenginliklerin Ukraynalı turistlerde hayranlık uyandıracağını belirterek, "Şu an Kapadokya'ya üst grup geliyor. İleriki süreçte orta ve alt gruptakiler de gelecek" diye konuştu. Bölgedeki bir konaklama tesisinin işletme sorumlusu Fatmanur Cingil de "Direkt uçuşun başlaması avantaj. Ukrayna'dan ön rezervasyonlar almaya başladık" ifadesini kullandı.

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