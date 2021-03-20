İnişli çıkışlı seyriyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bu bağlamda da uzmanlar tarafından yapılan 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları vatandaşın sık sık takip ettiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Piyasa uzmanları tarafından yapılan altın yorumları büyük önemle takip ediliyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 406,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 408,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?