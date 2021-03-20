İnişli çıkışlı seyriyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bu bağlamda da uzmanlar tarafından yapılan 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın yorumları vatandaşın sık sık takip ettiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Piyasa uzmanları tarafından yapılan altın yorumları büyük önemle takip ediliyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 406,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 408,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN YORUMLARI VE ANALİZLERİ
Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin ardından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını söyledi.
Tahvil faizlerinin seyrinin yanı sıra artan jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.765 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.
"Avrupa Birliği'nin (AB) ürün izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'deki kışlık tahıl ürünlerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve ürünün 2021'de toparlanacağını açıkladı.
"ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık bir ürün raporunda, Kansas kış buğday ürününün yüzde 38'ini, bir hafta önceki yüzde 36'dan iyi durumdan mükemmel duruma yükseltti.
"Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."
"Buğdayda, yükselen trend desteği altına geçilmesiyle hızlanan satışların ardından tepki alımları izleniyor. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda 640 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Aşağı alanda ise 625 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin altına geçilmesi durumunda ikili tepe formasyonu riski oluşabilir.
"Mısır fiyatı bültenimizde bahsettiğimiz üçgen formasyonunu kırdıktan sonra dün onay görüntüsü oluşturdu. Bugün 14 günlük ortalamasının da denk düştüğü 545.50 seviyesine tutunan fiyat bugün negatif görünüm sergiliyor. Fiyatta satış baskısı arttığı takdirde, 528.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Tersi durumda, 559.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
"Soya fiyatı, Ocak ayının son haftasından bu yana içerisinde hareket ettiği yükselen kanal trendini dün aşağı yönlü kırdı. 1389.20 seviyesinden destek kazanan fiyat bugün pozitif görünüm sergiliyor. Fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 1420.50 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda, 1336.55 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.
"Kahve, yükselen kanal içeresinde hareket etmeye devam ediyor. 135.50 direnç seviyesini tekrar test eden kahvede, satış baskısı yaşandı. Fibo (50.0)'lik dilime tekrar tutunmaya çalışan kahvede, 130.00 seviyesi altında fiyatlamalarda satışlar 127.90 / 126.50 bölgesine doğru hız kazanabilir. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda yukarı alanda 132.60 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir."