Ve netleşti! Sosyal yardım hibe destekleri gelmeye devam ediyor! Başvuran herkese 30.000 TL destek verilecek…

Prefabrik evler ortalama 45 metrekareden başlar ve talep edilen ölçüye kadar çıkabilir. Fiyatlar küçük yapılarda çok uygun olurken evin büyüklüğünün artması fiyatları yükseltir. Evin fiyatını etkileyen bir diğer önemli etmen ise kullanılan malzemenin türü. Çok çeşitli bir seçim yelpazesine sahip olan prefabrik ev modelleri müşterilere oldukça geniş seçenekler sunuyor. Malzemenin kalitesi arttıkça yine fiyat yükselir.

Prefabrik ev modellerinde evin büyüklüğü, malzemesinin kalitesine göre değişen fiyatlar 30 bin TL'den başlıyor. En pahalı olanlar için ise değerlendirme yapmak zor olsa da müşteriler 450 bin TL ile 500 bin TL'ye kadar prefabrik ev alabilirler. Bunun dışında ikinci el prefabrik evlerde tercih ediliyor. Bu evlerde kullanım olduğundan fiyatlar düşmektedir.