Ve netleşti! Sosyal yardım hibe destekleri gelmeye devam ediyor! Başvuran herkese 30.000 TL destek verilecek…

Korona virüs süreçlerinin yaşanmaya devam ettiği bu zorlu süreçler içerisinde hükümet kanadından dev sosyal yardım paketleri gelmeye devam ediyor. Devlet aracılığı ile vatandaşlara verilen hibe destekleri sırasında konut yenileme ile beraber prefabrik evler hep merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz süreçlerde her ne kadar bu destekler 25 bin TL olarak verilmiş olsa bile gelen zam oranı ile beraber bu destekler 30 bin TL seviyesine kadar ulaştı. Prefabrik ev almak isteyen vatandaşlar için ev fiyatları daha uygun seviyede. Çok sayıda etmene bağlı olarak değişen prefabrik ev fiyatlarında en önemli husus evin büyüklüğü. Kendi arsasına, arazisine prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşların ilk belirlemeleri gereken özellik evin büyüklüğü olmalı. Prefabrik evlerin büyüklüklerinin artması durumunda maliyetlerde artar. Ev fiyatlarında en önemli değişim ise bu alanda olur.
Prefabrik evler için 30 bin TL destek…
Devlet aracılığı ile vatandaşlara verilen hibe destekleri sırasında konut yenileme ile beraber prefabrik evler hep merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz süreçlerde her ne kadar bu destekler 25 bin TL olarak verilmiş olsa bile gelen zam oranı ile beraber bu destekler 30 bin TL seviyesine kadar ulaştı. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar destek veren kurum ve kuruluşlar tarafından başvurularını yaparak 30 bin TL ye kadar destek alabilecekler.Bu süreçlerde gelir şartı öncelik oluyor.
Hane içine giren gelir miktarının hanede yaşamlarına devam eden kişi başına asgari ücretin üçte birinin altın olması gerekir. Engelli olarak yer alan vatandaşlardan ebeveynleri olmamak, dul ya da yaşlı olmak gibi şartlar ile de destekler veriliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından destekler sunulacak.