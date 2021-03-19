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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 07:54
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    • 19.03.2021 07:54
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    Ve netleşti! Sosyal yardım hibe destekleri gelmeye devam ediyor! Başvuran herkese 30.000 TL destek verilecek…

    süreçlerinin yaşanmaya devam ettiği bu güçlü durumlar içerisinde hükümet kanadından dev sosyal yardım paketleri gelmeye devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar aracılığı ile gelen bu dev paketin koşullarını sağlayan vatandaşlar için tam 30 bin TL destek verilecek. Hükümet kanadından yaşanan bu güçlü günlerde vatandaşlara verilen yardımlar ev yenilemeden, prefabrik konut tamirine ya da ev tamirine kadar bir hayli alana uzanıyor. süreçleri içerisinde özel olarak başlatılan hibe destekleri gelir düzeyleri uygun olan vatandaşlara verilecek. Bu paket için vatandaşların aranan şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Başvuran herkese 30.000 TL destek verilecek…

    Korona virüs süreçlerinin yaşanmaya devam ettiği bu zorlu süreçler içerisinde hükümet kanadından dev sosyal yardım paketleri gelmeye devam ediyor. Devlet aracılığı ile vatandaşlara verilen hibe destekleri sırasında konut yenileme ile beraber prefabrik evler hep merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz süreçlerde her ne kadar bu destekler 25 bin TL olarak verilmiş olsa bile gelen zam oranı ile beraber bu destekler 30 bin TL seviyesine kadar ulaştı. Prefabrik ev almak isteyen vatandaşlar için ev fiyatları daha uygun seviyede. Çok sayıda etmene bağlı olarak değişen prefabrik ev fiyatlarında en önemli husus evin büyüklüğü. Kendi arsasına, arazisine prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşların ilk belirlemeleri gereken özellik evin büyüklüğü olmalı. Prefabrik evlerin büyüklüklerinin artması durumunda maliyetlerde artar. Ev fiyatlarında en önemli değişim ise bu alanda olur.

    Prefabrik evler için 30 bin TL destek…

    Devlet aracılığı ile vatandaşlara verilen hibe destekleri sırasında konut yenileme ile beraber prefabrik evler hep merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz süreçlerde her ne kadar bu destekler 25 bin TL olarak verilmiş olsa bile gelen zam oranı ile beraber bu destekler 30 bin TL seviyesine kadar ulaştı. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar destek veren kurum ve kuruluşlar tarafından başvurularını yaparak 30 bin TL ye kadar destek alabilecekler.Bu süreçlerde gelir şartı öncelik oluyor.

    Hane içine giren gelir miktarının hanede yaşamlarına devam eden kişi başına asgari ücretin üçte birinin altın olması gerekir. Engelli olarak yer alan vatandaşlardan ebeveynleri olmamak, dul ya da yaşlı olmak gibi şartlar ile de destekler veriliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından destekler sunulacak.

        Eğitimden kiraya, yiyecekten giyeceğe kadar onlarca yardım…

        Konut yenileme ile beraber prefabrik evler için sağlanan 30 bin TL desteklere ek hükümet kanadından birçok alanda yardımlar verilmeye devam ediyor.

        Eğitim süreçlerinde yer alan gençler için eğitim yardımları, korona virüs salgın süreçlerinde etkilenen esnaflar için kira yardımlarından giyecek ve yiyecek yardımlarına kadar destekler hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Engel durumları en az yüzde 40 ve üzerinde olan vatandaşlar için engelli maaşları ile de destek olmaya devam ediyor.

        Bu evler daha ucuz

        Prefabrik ev almak isteyen vatandaşlar için ev fiyatları daha uygun seviyede. Çok sayıda etmene bağlı olarak değişen prefabrik ev fiyatlarında en önemli husus evin büyüklüğü. Kendi arsasına, arazisine prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşların ilk belirlemeleri gereken özellik evin büyüklüğü olmalı. Prefabrik evlerin büyüklüklerinin artması durumunda maliyetlerde artar. Ev fiyatlarında en önemli değişim ise bu alanda olur.

        Prefabrik evler ortalama 45 metrekareden başlar ve talep edilen ölçüye kadar çıkabilir. Fiyatlar küçük yapılarda çok uygun olurken evin büyüklüğünün artması fiyatları yükseltir. Evin fiyatını etkileyen bir diğer önemli etmen ise kullanılan malzemenin türü. Çok çeşitli bir seçim yelpazesine sahip olan prefabrik ev modelleri müşterilere oldukça geniş seçenekler sunuyor. Malzemenin kalitesi arttıkça yine fiyat yükselir.

        Prefabrik ev modellerinde evin büyüklüğü, malzemesinin kalitesine göre değişen fiyatlar 30 bin TL'den başlıyor. En pahalı olanlar için ise değerlendirme yapmak zor olsa da müşteriler 450 bin TL ile 500 bin TL'ye kadar prefabrik ev alabilirler. Bunun dışında ikinci el prefabrik evlerde tercih ediliyor. Bu evlerde kullanım olduğundan fiyatlar düşmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Sosyal yardım hibe destekleri gelmeye devam ediyor! Başvuran herkese 30.000 TL destek verilecek…