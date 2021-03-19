ADA COİN NEDİR?

Cardano (ADA) merkezi olmayan bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyan bir platformdur. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı.

Hoskinson, ayrıca Ethereum'un kurucularından biridir. Cardano, iddiaya göre bilimsel bir felsefeden esinlenilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain olma özelliğine sahiptir. Cardano ayrıca, Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında da yer alır. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştirmektedir. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanında uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşan bir ekiptir. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.