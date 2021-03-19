Türkiye'den dev ekonomi hamlesi! O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!

İstanbul'un, New York, Londra gibi dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline gelmesi için uzun süredir yürütülen çalışmalarda sona gelindi. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulması, işletilmesi, faaliyetleri ve burada yer alacak şirketlere tanınacak kolaylıkların yer aldığı yasa teklifine son şekli verilerek imzaya açıldı.
BU SEFERBERLİĞE OMUZ VEREN ŞİRKETLERE VERGİ KESİNTİSİ YOK
İFM'de faaliyet gösterecek firmalar 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'nden yüzde 100'lük indirim, işlemlerinde damga ve harçlardan muaf olacak, belli koşullarla vergi kesintisi yapılmayacak.
RAKİBİ DUBAİ VE ASTANA DEĞİL, NEW YORK VE LONDRA OLACAK
Teklif hazırlanırken çıta, İFM Dubai ya da Astana gibi yerler değil New York ve Londra gibi büyük finans merkezleri ile yarışacak şekilde konuldu. Kesinti ve muafiyetlerin oranları da yine buna göre belirlendi.