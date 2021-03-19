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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 08:05
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    • 19.03.2021 08:05
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    kataloğu 19 Mart 2021 Cuma yine dopdolu! BİM aktüelde Heifer kablosuz süpürge fırsatı!

    kataloğu 19 Mart 2021 Cuma merakla bekleniyordu ve yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde uygun fiyatlar var. Özellikle bu cuma güncel BİM aktüel kataloğunda ürünleri ve mutfak araç gereçleri dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri erkenden yakalamak için güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizde inceleyebilirsiniz.…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Mart 2021 Cuma!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Mart 2021 Cuma'da özellikle ev giyim ve banyo ürünleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra elektrikli süpürge, derin dondurucu, bornoz çeşitleri, iş yerleri için de aletler gibi dah apek çok çeşitte ürünler uygun fiyat ile vatandaşları bekliyor. Bu sabah erkenden markete gidecekler şimdiden güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu incelyerek alacaklarının listesini yapıyor. İşte BİM aktüel katalog…

    19 MART BİMA KTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Mutfak eşyaları

    Banyo aksesuarları

    Heifer süpürge

        Oyuncak ve kitaplar

        Tamir ürünleri

        Tamir ürünleri

            Tamir ürünleri

            BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

            İçişleri Bakanlığı valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" başlıklı bir genelge iletti. Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere) ayrılan şehirler arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde kafeterya, pastane, lokanta, restoran, tatlıcı gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi çeşitli işletmeler için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilere hizmet sunabilme imkanı getirildi.

            Genelgede bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işletmelerin de açılış-kapanış saatleri düşük riskli, orta ve yüksek risk grubundaki şehirlerde 07.00 ile 20.00 saatleri arası olarak belirlendiği açıklandı.

            BİM marketler hafta içi ve Cumartesi 07.00 ile 20.00 saatleri arası çalışıyor. Pazar günü ise 10.00- 17.00 arasında çalışıyor.
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            Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Mart 2021 Cuma yine dopdolu! BİM aktüelde Heifer kablosuz süpürge fırsatı!