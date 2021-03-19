BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Mart 2021 Cuma'da özellikle ev giyim ve banyo ürünleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra elektrikli süpürge, derin dondurucu, bornoz çeşitleri, iş yerleri için de aletler gibi dah apek çok çeşitte ürünler uygun fiyat ile vatandaşları bekliyor. Bu sabah erkenden markete gidecekler şimdiden güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu incelyerek alacaklarının listesini yapıyor. İşte BİM aktüel katalog…
19 MART BİMA KTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mutfak eşyaları
Banyo aksesuarları
Heifer süpürge