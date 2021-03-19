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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 10:44
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    • 19.03.2021 10:59
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    Son dakika: 'ndan flaş kararı! Faiz yükseltildi!

    Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet politika faizini yüzde 19'a çıkaran kararının ardından haftalık ta kullanılan faizini de yüzde 19'a yükseltti.

    Merkez Bankası'ndan flaş swap kararı!

    Politika faizinin ardından haftalık işlemlerinde kullanılan TL faizi de yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet (TCMB) haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 19'a yükseltti.

    taraflı swap işlemleri Mart ayı ortası itibariyle 46 milyar dolara yükselmişti.

    SWAP NE DEMEKTİR?
    Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2018'de 'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve hareketliliğin önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş swap kararı! Faiz yükseltildi!