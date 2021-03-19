Bankalardan dev fırsat! Günde sadece 9 TL'ye 8.000 TL ihtiyaç kredisi alın! Başvurun anında ATM'den çekin!

-ING Bank'ta kredi üst limiti 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Müşteriler kredi notlarına göre istedikleri tutarda veya talep ettikleri kredi tutarının daha altında bir miktarda kredi çıkabilir. Kredi tutarının belirlenmesinde müşterinin kredi notunun belirleyici etken olduğu ifade ediliyor.

-Kredide 3 ay erteleme kampanyası bulunmaktadır. Bu kampanya 5.001 – 50.000 TL arasında kullanılacak olan kredilerde geçerlidir. 3 ay erteleme seçeneğinin kullanılması halinde 36 aylık vade süreci 33 aya düşer ve ödeme planı 33 ay üzerinden oluşturulur.

-ING Bank'ın hayata geçirdiği bu kredi kampanyasına son başvuru tarihi ise 31 Mart 2021, krediye ihtiyacı olanların elini çabuk tutması önerilmektedir.

-Kredide 2 farklı faiz oranı bulunmaktadır. Yüzde 1.44 olan faiz oranında kredi puanı 1850'nin üzerinde olan müşteriler yararlanabiliyor, ayrıca faiz oranı 3.000 – 50.000 TL arasındaki 36 ay vadeli kredilerde geçerlidir.

-Kredide vade süresinin en az 90 gün olması şartı da yer alıyor.