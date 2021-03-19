Bankalardan dev fırsat! Günde sadece 9 TL'ye 8.000 TL ihtiyaç kredisi alın! Başvurun anında ATM'den çekin!

Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, güç durumda kalan vatandaşlar bazı lüzumlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketi kampanyalarından yararlanmak istiyor. Bankalar son yaptığı değişikliklerle kredi faiz oranlarında farklılığa gitti. ING Bank, geçim zorluğu içerisindeki kişiler oldukça avantajlı bir kredi kampanyasını hayata geçirdiğini açıkladı. Düşük faiz oranları ile sunulan kredinin erteleme döneminin yanında uzun vade süresi de bulunmaktadır. Böylece kredi kullanan kişilerin geri ödeme esnasında zorluk yaşamaması istenmiştir. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.
ING FAİZ ORANLARI
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,44'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurabilirsiniz. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.
ING İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKME ŞARTLARI NELERDİR?
- Kredi başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
- Kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için ING Bank tarafından belirlenen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin düzenli ödenmiş olması, tüm bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir seviyede olması, TCMB istihbaratında sorun olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi)
- ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en uygun ihtiyaç kredisi teklifine başvururken nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir.