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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 11:40
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    • Son Güncelleme:
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    • 19.03.2021 11:42
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    Bankalardan dev fırsat! Günde sadece 9 TL'ye 8.000 TL ihtiyaç kredisi alın! Başvurun anında ATM'den çekin!

    Günde sadece 9 TL'ye 8.000 TL ihtiyaç kredisi alın! Pandemi döneminde kredi araştırması yapan binlerce kişi bankaların kredi detaylarını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Bankalar son yaptığı değişikliklerle kredi faiz oranlarında farklılığa gitti. Bu noktada , geçim zorluğu içerisindeki kişiler oldukça avantajlı bir kredi kampanyasını hayata geçirdiğini açıkladı. Bank'tan yapılan açıklamada 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile ihtiyaç kredisi alınabiliyor. Peki, ING Bank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Günde sadece 9 TL'ye 8.000 TL ihtiyaç kredisi alın!

    Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, güç durumda kalan vatandaşlar bazı lüzumlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketi kampanyalarından yararlanmak istiyor. Bankalar son yaptığı değişikliklerle kredi faiz oranlarında farklılığa gitti. ING Bank, geçim zorluğu içerisindeki kişiler oldukça avantajlı bir kredi kampanyasını hayata geçirdiğini açıkladı. Düşük faiz oranları ile sunulan kredinin erteleme döneminin yanında uzun vade süresi de bulunmaktadır. Böylece kredi kullanan kişilerin geri ödeme esnasında zorluk yaşamaması istenmiştir. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.

    ING FAİZ ORANLARI

    ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,44'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurabilirsiniz. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.

    ING İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKME ŞARTLARI NELERDİR?

    - Kredi başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

    - Kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için ING Bank tarafından belirlenen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin düzenli ödenmiş olması, tüm bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir seviyede olması, TCMB istihbaratında sorun olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi)

    - ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en uygun ihtiyaç kredisi teklifine başvururken nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir.

        ING'nin uygun aylık faiz oranları ve vade ile sunduğu ihtiyaç kredisi başvurusunda gerekli olan belgeler


        T.C uyruklu kişiler için;
        Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport

        Yabancı uyruklu kişiler için;
        Pasaport ve Oturma İzni Belgesi.
        Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri.

        Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

        Ücretli çalışanlar:
        Son aya ait maaş bordrosu aslı veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı,
        Özel sektör çalışanlarında SGK dökümü.

        Emekliler:
        İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi (Mevcutta varsa),
        Gelirini belgeleyen banka hesap hareketlerinin kaşe ve imzalı aslı/ SGK'nın internet sitesinden alınan emekli aylık bildirgesinin çıktısı.

        Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:
        Son yıla ait vergi levhası fotokopisi,
        Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi,
        Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti.

        Tüzel kişiliği olan firma ortakları:
        Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri,
        Son yıla ait vergi levhası fotokopisi/ e-vergi levhası,
        Son iki yıla ait ''Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'' hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ile en son dönem detay mizanı,
        Ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini gösteren ticaret sicil gazetesi (www.ticaretsicil.gov.tr adresinden alınan döküm ile işlem yapılabilir).

        Kredinin Özellikleri

        -ING'nin sunduğu kredinin vadesi 3-36 ay arasındadır.

        -Dosya masrafının tutarı kredi miktarının binde beşi kadardır.

        -Kredinin aylık faiz oranı ise yüzde 1.44 ile 2.39 arasında değişmektedir. Faiz oranında ödeme performansı en önemli etkendir.

        -Krediyi kullanmak isteyen ING Bank müşterileri, ING Bank Mobil Bankacılık uygulaması, ING Bank İnternet Şubesi ve ing.com.tr'de yer alan 'Hemen Başvur' alanlarını kullanarak krediye başvurularını gerçekleştirebilir.

        -ING Bank müşterileri olmayıp krediden faydalanmak isteyenler ise başvuruları onaylandıktan sonra gerekli evrakları kurye aracılığı ile tamamlayıp kredilerini kullanabilir.

        -ING Bank'ta kredi üst limiti 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Müşteriler kredi notlarına göre istedikleri tutarda veya talep ettikleri kredi tutarının daha altında bir miktarda kredi çıkabilir. Kredi tutarının belirlenmesinde müşterinin kredi notunun belirleyici etken olduğu ifade ediliyor.

        -Kredide 3 ay erteleme kampanyası bulunmaktadır. Bu kampanya 5.001 – 50.000 TL arasında kullanılacak olan kredilerde geçerlidir. 3 ay erteleme seçeneğinin kullanılması halinde 36 aylık vade süreci 33 aya düşer ve ödeme planı 33 ay üzerinden oluşturulur.

        -ING Bank'ın hayata geçirdiği bu kredi kampanyasına son başvuru tarihi ise 31 Mart 2021, krediye ihtiyacı olanların elini çabuk tutması önerilmektedir.

        -Kredide 2 farklı faiz oranı bulunmaktadır. Yüzde 1.44 olan faiz oranında kredi puanı 1850'nin üzerinde olan müşteriler yararlanabiliyor, ayrıca faiz oranı 3.000 – 50.000 TL arasındaki 36 ay vadeli kredilerde geçerlidir.

        -Kredide vade süresinin en az 90 gün olması şartı da yer alıyor.

            ÖRNEK ÖDEME

            ING Bank'tan 36 ay vade ile 20 bin TL kredi kullanılması durumunda aylık faiz oranı yüzde 1.44 olacaktır. Aylık taksit tutarı ise 751 TL olacaktır, geri ödenmesi gereken toplam tutar 27.028,44 TL olacaktır. Kredi tahsis ücreti ise 100 TL'dir.

            36 ay vade ile 50 bin TL kredi kullanılması durumunda aylık faiz oranı yüzde 1.44 olacaktır. Aylık taksit tutarı ise 1.877 TL olacaktır, geri ödenmesi gereken tutar 67.571,28 TL olacaktır.

            GÜNDE 9 TL'YE 8.000 TL KREDİ

            İNG Bank ihtiyaç kredisi kapsamında, 8.000 TL kredi kullanacak olan bir kişi ödemelerini ayda 306 TL taksitle yapacak. Yani günde 9 TL'ye kredi kullanılmış olacak.

            Başvuru Nereden Yapılmaktadır?

            ING Bank'ın kredi kampanyasına birçok farklı kanaldan başvuru yapabilirsiniz. Size en yakın ING Bank şubesine giderek ilgili krediye başvuru yapabilirsiniz. ING Bank'ın İnternet Şubesi'ni başvuru için kullanabilirsiniz. ING Bank Mobil Bankacılık uygulaması yine sizlere kredi başvurusunda yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak ing.com.tr'de yer alan 'Hemen Başvur' bölümünden başvuru işleminizi çok kısa bir süre içinde halledebilirsiniz.

            Uygun faiz oranları ile sunulan fırsat kredisini ihtiyacı olanların kaçırmaması gerektiği ifade edilmektedir.
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            Haberler Ekonomi Bankalardan dev fırsat! Günde sadece 9 TL'ye 8.000 TL ihtiyaç kredisi alın! Başvurun anında ATM'den çekin!