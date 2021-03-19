Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak? Naturelgaz hisse kodu ve fiyatı nedir?

Naturelgaz halka arz ne zaman başlayacak? Borsada hisseleri işlem gören şirketlerin halka arz duyuruları yakından takip ediliyor. 2021 yılının merakla beklenen halka arz talep toplama dönemlerinden birisi ise Naturelgaz'ın olacak. Peki Naturelgaz halka arz ne zaman?
NATURELGAZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Naturelgaz halka arz için girişimlerini gerçekleştirdi.
SPK tarafından onaylanan halka arz sürecinde ek satışla birlikte %16.97 hissenin halka arz başvurusu onaylandı. Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak. Dağıtımın oransal olması bekleniyor.
NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz işlemlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.