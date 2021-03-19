Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi reformları tanıtım toplantısındaki sigortacılık sektörüne yönelik açıklamaları, Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üye kuruluşları nezdinde memnuniyetle karşılandı. Yeni uygulamayla 18 yaş altı 23 milyon gencin BES'ten yararlanabilmesinin önündeki engeller kaldırılırken; yüzde 25 devlet katkısıyla önemli bir destek de sağlanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Gerekli hazırlıklar için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıklamalarını bu doğrultuda heyecanla karşıladık. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek. Aynı şekilde vakıf ve sandıklarımızdaki birikimlerin sisteme dahil edilmesi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını ve finansal dalgalanmalara karşı gördüğü ulusal güvenlik kalkanı rolünü de kararlılıkla sürdürecek."

BİRİKİMLER AKTARILACAK

Ekonomik reformlar kapsamında, BES dışındaki vakıf, sandık, dernek vb. kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES'e aktarımına imkan verilecek. Bu sayede yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önü açılacak. Aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira olması, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor.

100 MİLYARLIK POTANSİYEL

"Reform paketini, özel emeklilik sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çabalarına önemli katkı olarak değerlendiriyoruz" diyen Benli, şöyle konuştu: "İlk etapta 2.5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülen BES'in vakıf ve sandıklardan aktarımlarla birlikte orta vadede 100 milyar lira gibi bir fon büyüklüğü potansiyeline kavuşması bekleniyor."