Merkez Bankası faiz kararı sonrsı dolar kaç lira? Faiz kararı açıklaması geldi ve Dolar/TL ne kadar oldu sorusu da yanıt buldu. 18 Mart dolar son durum nedir? Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
POWELL'IN GÜVERCİN DURUŞUYLA DOLAR KURUNDA YÖN AŞAĞI DÖNDÜ
Fed'in faiz kararı öncesinde artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, kararın ardından gevşeme hareketleri sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur, 7.49 seviyesine kadar çekildi. Dolar kuru, dün gün içi en yüksek 7.64 lira seviyesini test ederken, en düşük ise 7.48 lirayı gördü.
DOLAR KURU YENİ GÜNE 7.50 KRİTİK SEVİYESİNİN ALTINDA BAŞLADI
Merkez Bankası'nın faiz kararının geleceği yeni güne ise dolar kuru 7.49 seviyesinden giriş yaparken, en yüksek 7.56 lirayı test etti. En düşük ise 7.32 lirayı gördü.
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) Mart 2021 toplantısı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çekti.
Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sert düşerek 7.32 liraya kadar çekildi.