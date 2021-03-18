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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 14:16
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    • 18.03.2021 14:18
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    Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası ? son durum!

    Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Açıklamanın ardından Dolar/TL ne kadar oldu sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası sorusuna yanıt aranıyor. son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

    takvim.com.tr
    Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar kaç lira?

    Merkez Bankası faiz kararı sonrsı dolar kaç lira? Faiz kararı açıklaması geldi ve Dolar/TL ne kadar oldu sorusu da yanıt buldu. 18 Mart dolar son durum nedir? Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

    FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

    Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

    POWELL'IN GÜVERCİN DURUŞUYLA DOLAR KURUNDA YÖN AŞAĞI DÖNDÜ

    Fed'in faiz kararı öncesinde artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, kararın ardından gevşeme hareketleri sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur, 7.49 seviyesine kadar çekildi. Dolar kuru, dün gün içi en yüksek 7.64 lira seviyesini test ederken, en düşük ise 7.48 lirayı gördü.

    DOLAR KURU YENİ GÜNE 7.50 KRİTİK SEVİYESİNİN ALTINDA BAŞLADI

    Merkez Bankası'nın faiz kararının geleceği yeni güne ise dolar kuru 7.49 seviyesinden giriş yaparken, en yüksek 7.56 lirayı test etti. En düşük ise 7.32 lirayı gördü.

    Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) Mart 2021 toplantısı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çekti.

    Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sert düşerek 7.32 liraya kadar çekildi.

        PİYASALARDA GÜN ORTASI!

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 1.560,82 puana geriledi.

        Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,29 puan değer kaybetti.

        Dün 1.562,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,68 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.567,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.556,70, en yüksek ise 1.573,79 puanı gördü.

        Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ford Otomotiv, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,74, bileşik getirisi yüzde 16,36 seviyelerinde bulunuyor.

        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3950 ve dolar/yen paritesi 109,1 düzeyinde seyrediyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.735,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar kaç lira? 18 Mart dolar son durum!