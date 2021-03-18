FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

POWELL'IN GÜVERCİN DURUŞUYLA DOLAR KURUNDA YÖN AŞAĞI DÖNDÜ

Fed'in faiz kararı öncesinde artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, kararın ardından gevşeme hareketleri sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur, 7.49 seviyesine kadar çekildi. Dolar kuru, dün gün içi en yüksek 7.64 lira seviyesini test ederken, en düşük ise 7.48 lirayı gördü.