Dolardaki son durum kapanış saatlerinde çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükselttii. Bu gelişmeyle birlikte dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Mart dolar alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 221 milyon 711 bin 53,04 lira, işlem miktarı ise 2.927,18 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 262 milyon 204 bin 779,11 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artışla 425,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 değer kazancıyla 14.730 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 6.764 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 6.064 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8.605 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 24.407 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1,1950 seviyesinden işlem görüyor.