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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 17:29
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    • 18.03.2021 17:29
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    ve oldu? 18 Mart CANLI döviz kurları! Son 2 haftanın en düşük seviyesi...

    ve euro döviz kurlarında bugün hareketli dakikalar yaşandı. Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dün en düşük 7,4847 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,5037'den tamamlamıştı. Peki, dolar ve oldu? İşte 18 Mart canlı döviz kurları...

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolardaki son durum kapanış saatlerinde çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükselttii. Bu gelişmeyle birlikte dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Mart dolar alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 221 milyon 711 bin 53,04 lira, işlem miktarı ise 2.927,18 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 262 milyon 204 bin 779,11 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artışla 425,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 değer kazancıyla 14.730 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 6.764 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 6.064 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8.605 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 24.407 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1,1950 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, Avrupa Birliği'nde "aşı sertifikası"nın yaza kadar hayata geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmaların sürdüğünü belirterek, aşılar konusundaki belirsizlikler ve ülke bazlı ayrışmaların devam ettiğini ifade etti.

        Aşılama ve aşıların geçerliliği konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde para politikasında değişikliğe gitmemesi ve "güvercin" duruşunu koruması ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

        Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

        Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

        Gelişmelerin ardından kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,51 artarak 3.463 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,61 yükselerek 3.066 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 artışla 30.216 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 primle 50.035 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,12 kazançla 29.351 puanda seyrediyor.

            FAİZ KARARI SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ

            Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesinin ardından dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı.

            Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Güne 7,50 seviyesinde başlayan parite, 7,33'e kadar çekildi. Euro/TL paritesi de faiz kararının açıklanmasının ardından benzer bir seyir sergileyerek, 8,78'e çekildi.

            Merkez Bankası, Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdi.
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            Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? 18 Mart CANLI döviz kurları! Son 2 haftanın en düşük seviyesi...