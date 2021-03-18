Dolardaki son durum kapanış saatlerinde çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükselttii. Bu gelişmeyle birlikte dolar, TL karşısında sert düşüş yaşadı. Kararın açıklanmasıyla dolar/TL yüzde 2'yi aşan gerilemeye girdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Mart dolar alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?