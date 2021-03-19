Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği son tarih ne zaman olacak?

Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin faydalanabildiği nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği son tarih için bu ödemeden faydalanan işçiler yanıt arıyor. Pandemi döneminde bazı işçiler kısa çalışma düzeneğine geçirilmiş, bazı işçiler de ücretsiz izne çıkarılmıştı. Bu çalışanların mağdur olmaması için nakdi ücret desteği uygulaması başlatılmıştı. Peki nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2021?
2021 yılı günlük Nakdi Ücret Desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarıldı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor. Ödemeler, ilgililerin işverenleri tarafından bildirilen; IBAN/ PTT şube gibi ödeme kanalları aracılığıyla İŞKUR tarafından yapılmaktadır.