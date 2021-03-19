Piyasalardaki gelişmeleri anbean takip eden büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar dolar ve euro alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3320 liradan, avro 8,7420 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7520 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Mart dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?