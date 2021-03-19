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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 17:28
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    • 19.03.2021 17:28
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    ve oldu? 19 Mart CANLI döviz kurları dolar ve alış satış fiyatları

    Piyasalarda haftanın kapanış gününde döviz kurlarındaki son durum gelişmelerin yakından takip edenlerin gündem odağında yer alıyor. Dün en yüksek 7,5651 seviyesini gören /TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 7,2880'e kadar geriledi ve günü bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 2,4 altında 7,3260'tan tamamladı. Peki, dolar ve oldu? Dolar ve alış satış fiyatları kaç lira? İşte 19 Mart canlı döviz kurları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Piyasalardaki gelişmeleri anbean takip eden büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar dolar ve euro alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3320 liradan, avro 8,7420 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7520 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Mart dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 407 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 403 bin 970 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 186 milyon 996 bin 259,39 lira, işlem miktarı ise 2.859,20 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 209 milyon 513 bin 201,49 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 424,94 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 35 gerileyerek 14.721 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 azalışla 6.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 6.031 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 8.571 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 24.209 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1,1927 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına paralel yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, tahvil faizlerindeki oynaklık ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

    Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Ülkede, Kovid-19 salgınında yaşanan sıkıntılar nedeniyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 7,2 azalarak 54,67 milyar avroya geriledi.

        ASYA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

        Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki günkü kararı sonrası yükselişini sürdüren tahvil faizleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına paralel yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Öte yandan Eylül 2016'dan bu yana ilk kez para politikasını kapsamlı bir şekilde değerlendiren Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Devlet tahvili getirilerine yönelik hedef bandını artı-eksi yüzde 0,20'den, artı-eksi yüzde 0,25 bandına genişleten BoJ, borsa yatırım fonları alımına ilişkin 6 trilyon yenlik alım hedefini metinden çıkarırken, yaklaşık 12 trilyon yenlik üst limiti ise korudu.

        Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, gerekirse para politikasını tereddüt etmeden daha da gevşeteceklerini, teşvik politikasından çıkmak için erken olduğunu vurgulayarak, "Mevcut parasal politika planını devam ettirmek uygun. Bununla birlikte negatif faizleri derinleştirmenin imkansız olduğunu da düşünmüyorum." dedi.

        Kuroda, ETF alımlarını teşvik politikasından çıkarmayı düşünmediklerini aktararak, ekonomide Kovid-19 etkisiyle zorluklar devam ettiğini, ancak trend olarak toparlanma gözlendiğini söyledi.

        Bu gelişmelerin ardından Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1,41 azalışla 29.792 oldu. Dolar/yen paritesi 0,11 azalışla 108,8 seviyesinde işlem görüyor.

        Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,69 azalarak 3.404 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,56 düşüşle 6.708 puana geriledi.

        Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 azalışla 49.169 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,94 değer kaybıyla 28.840 puanda seyrediyor.

        PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY

        ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükselmesinin etkisiyle sert düştükten sonra, erken işlemlerde hafif toparlanan petrol fiyatları, yeniden düştü.

        ABD'de yükselen tahvil getirilerinden destek bulan doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha güçlü ekonomik toparlanma beklentileriyle gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.65 düşüşle 62.28 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.49 düşüşle 59.36 dolar,

        - altın yüzde 0.10 düşüşle 1,734.87 dolar,

        - gümüş yüzde 0.20 düşüşle 26.02 dolar,

        - bakır yüzde 1.45 düşüşle 8,998.00 dolar,

        - platin yüzde 3.05 düşüşle 1,173.41 dolar,

        - paladyum yüzde 2.44 düşüşle 2,617.23 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 406 liraya, çeyrek altın 674 liraya, Cumhuriyet altını da 2,682 liraya geriledi.

            ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:

            "ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.

            "Avrupa Birliği'nin (AB) ürün izleme servisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'deki kışlık tahıl ürünlerinin ilkbahara oldukça iyi durumda başladığını ve ürünün 2021'de toparlanacağını açıkladı.

            "ABD Tarım Bakanlığı'nın Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık bir ürün raporunda, Kansas kış buğday ürününün yüzde 38'ini, bir hafta önceki yüzde 36'dan iyi durumdan mükemmel duruma yükseltti.

            "Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."

            "Buğdayda, yükselen trend desteği altına geçilmesiyle hızlanan satışların ardından tepki alımları izleniyor. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda 640 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Aşağı alanda ise 625 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin altına geçilmesi durumunda ikili tepe formasyonu riski oluşabilir.

            "Mısır fiyatı bültenimizde bahsettiğimiz üçgen formasyonunu kırdıktan sonra dün onay görüntüsü oluşturdu. Bugün 14 günlük ortalamasının da denk düştüğü 545.50 seviyesine tutunan fiyat bugün negatif görünüm sergiliyor. Fiyatta satış baskısı arttığı takdirde, 528.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Tersi durumda, 559.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

            "Soya fiyatı, Ocak ayının son haftasından bu yana içerisinde hareket ettiği yükselen kanal trendini dün aşağı yönlü kırdı. 1389.20 seviyesinden destek kazanan fiyat bugün pozitif görünüm sergiliyor. Fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 1420.50 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda, 1336.55 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

            "Kahve, yükselen kanal içeresinde hareket etmeye devam ediyor. 135.50 direnç seviyesini tekrar test eden kahvede, satış baskısı yaşandı. Fibo (50.0)'lik dilime tekrar tutunmaya çalışan kahvede, 130.00 seviyesi altında fiyatlamalarda satışlar 127.90 / 126.50 bölgesine doğru hız kazanabilir. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda yukarı alanda 132.60 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir."
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