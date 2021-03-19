Piyasalardaki gelişmeleri anbean takip eden büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar dolar ve euro alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,3320 liradan, avro 8,7420 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7520 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Mart dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 407 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 403 bin 970 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 186 milyon 996 bin 259,39 lira, işlem miktarı ise 2.859,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 209 milyon 513 bin 201,49 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 424,94 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 35 gerileyerek 14.721 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 azalışla 6.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 6.031 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 8.571 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 24.209 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1,1927 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına paralel yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, tahvil faizlerindeki oynaklık ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Ülkede, Kovid-19 salgınında yaşanan sıkıntılar nedeniyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 7,2 azalarak 54,67 milyar avroya geriledi.