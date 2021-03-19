Migros aktüel ürünler kataloğu 18-31 Mart 2021 yayınlandı ve vatandaşlar markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek, liste yapmak için incelemeye başladı. Pek çok kategoride üründe indirimler var ve evinizin gıda, hijyen ihtiyaçlarını, kendinizin kişisel bakım, güzellik ihtiyacını uygun fiyatla karşılayabilirsiniz. Haberimizden güncel Migroskop kataloğunu görebilir kendinize ve ihityacınıza en uygun Migros aktüel ürünlerini satın almak için markete gidebilirsiniz.