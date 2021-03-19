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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 14:52
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    • 19.03.2021 14:52
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    dopdolu! ürünlerinde birbirinden güzel fırsatlar!

    Vatandaşların yakından takip ettiği ve yayınlanır yayınlanmaz hemen incelemeye başladığı dopdolu. En çok ziyaret edilen martketler zincirinin güncel kataloğu yayınlanınca içerisindeki indirimler merak edildi. ürünlerinde birbirinden güzel fırsatlar sizleri bekliyor. Atıştırmalıklardan kahvaltılık ürünlere, içeceklerden hijyen ürünlerine, kişisel bakıma kadar daha pek çok kategoride ürün uygun fiyatla sunuluyor. aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğu 18-31 Mart 2021 dopdolu!

    Migros aktüel ürünler kataloğu 18-31 Mart 2021 yayınlandı ve vatandaşlar markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek, liste yapmak için incelemeye başladı. Pek çok kategoride üründe indirimler var ve evinizin gıda, hijyen ihtiyaçlarını, kendinizin kişisel bakım, güzellik ihtiyacını uygun fiyatla karşılayabilirsiniz. Haberimizden güncel Migroskop kataloğunu görebilir kendinize ve ihityacınıza en uygun Migros aktüel ürünlerini satın almak için markete gidebilirsiniz.

    MİGROS 18-31 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    kahvaltılık sürmeler

        içecek fırsatları

        bebek ürünleri

        kahvaltılık ürünlerde fırsatlar

            meyve indirimleri

            diyet ürünleri

            et fırsatları
                Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu 18-31 Mart 2021 dopdolu! Migroskop ürünlerinde birbirinden güzel fırsatlar!