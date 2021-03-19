Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek 19 Mart tarihini 1.528,99 puandan noktaladı.
ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE 21,94 PUAN AZALDI
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 2,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,95 ile metal ana sanayi oldu.