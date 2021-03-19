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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 19:14
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    • 19.03.2021 19:14
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    Borsa 19 Mart tarihini düşüşle tamamladı! son durum

    Son dakika borsa haberleri... Borsa İstanbul'da endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek 19 Mart tarihini 1.528,99 puandan noktaladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile metal eşya makina olurken en çok kaybettiren ise yüzde 2,95 ile metal ana sanayi oldu.

    AA
    Borsa istanbul'da son durum

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek 19 Mart tarihini 1.528,99 puandan noktaladı.

    ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE 21,94 PUAN AZALDI
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 2,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,95 ile metal ana sanayi oldu.

        ABD-ÇİN GERİLİMİ
        Analistler, tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Kovid-19 salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikte uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının da piyasaları küresel ölçekte olumsuz etkilediğini ifade etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK
        Haftaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde veri gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistiklerinin öne çıktığını dile getirdi.

        Analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma, ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.520 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.
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        Haberler Ekonomi Borsa 19 Mart tarihini düşüşle tamamladı! BIST 100 son durum