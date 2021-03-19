BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Haftaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde veri gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistiklerinin öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma, ABD'de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.520 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.