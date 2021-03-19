BİM marketleri personel alımları yapmaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan ilana göre; 11 ilde kasiyer, reyon görevlisi, depo görevlisi, beden işçisi, perakende satış elemanı, iç mimar ve satış danışmanı gibi pozisyonlara personel alımı yapılacağı belirlendi. Türkiye'nin her noktasında ulaşılabilir bir market olan BİM marketlerinde çalışmak isteyen vatandaşlar BİM personel alımı başvuru şartları hakkında sorgulama yapıyor. İşte, BİM personel alımı hakkında merak edilen bilgiler!