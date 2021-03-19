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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 13:45
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    • 19.03.2021 13:45
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    11 ilde kasiyer, reyon görevlisi alımı yapılacak! alımı ilanları yayınlandı! Başvurular İŞKUR üzerinden...

    Türkiye'nin her bölgesinde bulunan BİM marketleri personel alımları yapmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurulara iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son yayınlanan ilanlara göre; 11 ilde 22 farklı BİM şubesine personel alımı yapılacağı belirlendi. İstanbul, Edirne, Adana, Yalova, Isparta, Bilecik, Kocaeli, Kırklareli, Eskişehir, Giresun ve Bolu olmak üzere 11 ilde alımlar için başvuru şartları duyuruldu. İşte alımı başvuru şartları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    11 ilde kasiyer, reyon görevlisi alımı yapılacak! BİM personel alımı...

    BİM marketleri personel alımları yapmaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan ilana göre; 11 ilde kasiyer, reyon görevlisi, depo görevlisi, beden işçisi, perakende satış elemanı, iç mimar ve satış danışmanı gibi pozisyonlara personel alımı yapılacağı belirlendi. Türkiye'nin her noktasında ulaşılabilir bir market olan BİM marketlerinde çalışmak isteyen vatandaşlar BİM personel alımı başvuru şartları hakkında sorgulama yapıyor. İşte, BİM personel alımı hakkında merak edilen bilgiler!

    ALIM YAPILACAK İLLER!

    İstanbul, Edirne, Adana, Yalova, Isparta, Bilecik, Kocaeli, Kırklareli, Eskişehir, Giresun ve Bolu olmak üzere 11 ilde bulunan 22 farklı BİM Market şubesine personel alımı yapılacak.

    BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Başvuruda bulunmak isteyenler için genel şartlar şu şekilde açıklandı:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    En az 18 yaşını tamamlamış olmak

    Çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması

        En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

        Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması

        Yoğun iş temposuna ayak uydurabilir

        Müşteriye güler yüzle hizmet verebilmek

        Hijyen ve temizlik kurallarına uymak

        Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek

        Sorumluluk sahibi olmak

        Takım çalışmasına uygun bir şekilde çalışabilmek

        ALIM YAPILACAK KADROLAR

        Kasiyer

        Reyon Görevlisi

        Depo Görevlisi

        Beden İşçisi

        Perakende Satış Elemanı

        İç Mimar

        Satış Danışmanı
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        Haberler Ekonomi 11 ilde kasiyer, reyon görevlisi alımı yapılacak! BİM personel alımı ilanları yayınlandı! Başvurular İŞKUR üzerinden...