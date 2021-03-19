BİM marketleri personel alımları yapmaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan ilana göre; 11 ilde kasiyer, reyon görevlisi, depo görevlisi, beden işçisi, perakende satış elemanı, iç mimar ve satış danışmanı gibi pozisyonlara personel alımı yapılacağı belirlendi. Türkiye'nin her noktasında ulaşılabilir bir market olan BİM marketlerinde çalışmak isteyen vatandaşlar BİM personel alımı başvuru şartları hakkında sorgulama yapıyor. İşte, BİM personel alımı hakkında merak edilen bilgiler!
ALIM YAPILACAK İLLER!
İstanbul, Edirne, Adana, Yalova, Isparta, Bilecik, Kocaeli, Kırklareli, Eskişehir, Giresun ve Bolu olmak üzere 11 ilde bulunan 22 farklı BİM Market şubesine personel alımı yapılacak.
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuruda bulunmak isteyenler için genel şartlar şu şekilde açıklandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az 18 yaşını tamamlamış olmak
Çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması