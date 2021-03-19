1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi bin TL 3. faz sosyal yardım ödeme tarihleri nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüsle mücadele ederken ekonomik olarak zorluk çekmemeleri için şartları taşıyan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000 TL sosyal yardım paraları yoğun ilgi görüyor. Pandemi bin TL 3. faz sosyal yardım başvurusu devam ediyor mu, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilebilir?
1000 TL SOSYAL YARDIM 3. FAZ PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Koronavirüs döneminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülük ettiği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının son kez mart ayında verileceğini açıkladı. Bu sebepten dolayı 1000 TL sosyal yardım ödemesinin de son kez verileceği öngörülüyor. 1000 TL sosyal yardım desteğinin bittiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI