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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 10:03
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    • 19.03.2021 10:03
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    Gündemde sıkça araştırılan sorulardan biri ? Oluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1. ve 2. faz ödemeleri gerçekleştirilen ve pandemi sürecinde vatandaşlara rahat bir nefes aldıran bu desteğin 3. faz ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki başvuruları devam ediyor mu, belli oldu mu? Konuyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek?

    1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi bin TL 3. faz sosyal yardım ödeme tarihleri nedir? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüsle mücadele ederken ekonomik olarak zorluk çekmemeleri için şartları taşıyan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000 TL sosyal yardım paraları yoğun ilgi görüyor. Pandemi bin TL 3. faz sosyal yardım başvurusu devam ediyor mu, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilebilir?

    1000 TL SOSYAL YARDIM 3. FAZ PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Koronavirüs döneminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.

    BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülük ettiği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının son kez mart ayında verileceğini açıkladı. Bu sebepten dolayı 1000 TL sosyal yardım ödemesinin de son kez verileceği öngörülüyor. 1000 TL sosyal yardım desteğinin bittiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

        0- Pazartesi
        2-Salı
        4-Çarşamba
        6-Perşembe
        8- Cuma

        günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

        Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

        SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI

        AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

        Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

        Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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        Haberler Ekonomi 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi bin TL 3. faz sosyal yardım ödeme tarihleri!