Dijital para kavramının ön plana çıkmasıyla son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik artmaya başladı. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Monero, XRP vb. gibi kripto paralar son günlerde daha da popüler hale geldi. Bu kervana katılanlardan biri de Caizcoin oldu. 'İslam alimlerinden onaylı' olduğu söylenen bu coin sonrası vatandaşlar kripto paranın caiz olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, Bitcoin haram mı? Kripto para Bitcoin caiz mi? Kripto para hakkında Diyanet'in fetvası var mı? İşte detaylar...
KRİPTO PARA NEDİR?
Kripto para (veya kripto varlık), işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.Her bir kripto paranın merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden gelmektedir.
2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bunlara genellikle altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir.
Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.