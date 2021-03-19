DİYANET'E GÖRE KRİPTO PARA KULLANIMI CAİZ Mİ?

Soru: Dijital kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?

Cevap: Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir.

BİTCOİN CAİZ Mİ?

Sanal para özellikleri arasında yer alan herhangi bir merkezi finansal kuruma ait olmayan ve doğrudan ticari alışveriş imkânı sunan şifrelenmiş para birimi olarak değerlendirilmektedir. Para biriminin hükmü olabilmesi için öncelikle herhangi bir devlet otoritesine geçmeli ya da altın, zati gibi değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple kripto paralar devlet teminatı altında değildir. Yani anında değer kazanıp kaybetme gibi durumlarda spekülasyonun çok olduğu ve meşru olmayan işlemlerde devlet gözetiminde olmadığı ve alım satım işlemleri aşamasında Bitcoin'in dinen uygun olmadığı görülmektedir.

