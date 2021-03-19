2020'nin ortalarında çok ciddi bir fiyat artışı ve sirkülasyonu vardı. Akabinde de fiyatlarda yüzde 20'ye gerileme oldu. Piyasada da ciddi bir daralma oldu. İnşaat ve otomotiv sektörü gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğu için durduğunda sıkıntı oluyor. Bundan dolayı bakanlığın böyle bir tasarrufu oldu. Bu uygulama, aslında var olan bir uygulamaydı, taksit yapılıyordu ama yasallaştı. Bu gelişmenin 15 Nisan'dan sonra etkilerini göreceğiz. İkinci elde fiyatların biraz daha oturacağını düşünüyoruz.