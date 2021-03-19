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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 08:32
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    • 19.03.2021 08:32
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    : , ? Çip krizi şoke etti ikinci el fiyatları tavan yapacak

    Arabada taksitlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete'de geçen gün bir düzenleme yapıldı ve araba alımı satımına taksitlendirme getirildi. Taksitlendirme ile ilgili açıklama geldi. Öte yandan ikinci el otomobil almayı düşünenler elinizi çabuk tutun. Dünya genelinde ikinci el otomobil fiyatlarını fırlatacak bir gelişme yaşandı. sektöründe firmalar bir bir üretime ara vermeye başladı. Piyasada sıfır otomobil sıkıntısı bekleniyor. Uzmanlar, ikinci el otomobil fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği uyarısı yapıyor. Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunu nedeniyle fabrikalar üretimlerine ara vermeye başladı.

    takvim.com.tr
    Araba alımında taksitin detayları: Sıfır mı 2. el arabada mı taksit olacağı açıklandı

    Son dakika haberi: Araba alımı satımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Sektör temsilcileri, araba alımında taksit hakkında bilgi verdi. Ayrıca dünya genelinde sıfır araç üretimi yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle durmaya başladı. Pandemi döneminin ilk ayları gibi piyasada sıfır araç sıkıntısı kapıda... Bu da ikinci el piyasasını hareketlendirecek... ABD Başkanı Joe Biden da bu sorunu aşmak için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu. Ancak paket yürürlüğe girmeden otomobil üreticisi devler bir bir üretime ara vermeye başladılar.

    RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

    Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği için açıklama yapan sektör temsilcisi, "Yapılan vadeyle beraber orta sınıf araçlardaki satış biraz daha hızlanacak. Çünkü 6-7 aydır otomotiv sektörünün durağana geçtiği bir sezon yaşıyoruz. Eylül ayının ortalarından sonra satışlar durdu.

    2020'nin ortalarında çok ciddi bir fiyat artışı ve sirkülasyonu vardı. Akabinde de fiyatlarda yüzde 20'ye gerileme oldu. Piyasada da ciddi bir daralma oldu. İnşaat ve otomotiv sektörü gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğu için durduğunda sıkıntı oluyor. Bundan dolayı bakanlığın böyle bir tasarrufu oldu. Bu uygulama, aslında var olan bir uygulamaydı, taksit yapılıyordu ama yasallaştı. Bu gelişmenin 15 Nisan'dan sonra etkilerini göreceğiz. İkinci elde fiyatların biraz daha oturacağını düşünüyoruz.

        Artış beklemiyoruz ama düşüş de olmayacaktır. Bundan sonra da piyasada hareket olacağını, özellikle de 120-200 bin TL fiyat aralığında olan araçlarda hareket bekliyoruz. Bununla birlikte faiz indiriminin de olmasını bekliyoruz. Vatandaşın alım gücü düştü. İnsanlar almak istiyorlar ama fonlanması gerekiyor. 2020'de yapılan fonlamalar ile ciddi bir hareket kazanılmıştı. Otomotiv sektörü de gelişme ve kalkınmada aldığı puanlar ile katkı sağlamıştı" dedi.

        Açıklamanın devamında, "Bizim 2021 yılından beklentimiz nisandan sonra piyasanın hareketleneceğini bekliyoruz. Sıfır araçların satışlarının etkilenmesi ikinci eli de hareketlendirir. Normalde sıfır satışı artınca ikinci el satışı azalır diye düşünülür ama işleyiş öyle değil. Bugün sıfır araç alanların çoğunun kinci el aracı var. Bu durumda kendi aracını satınca ikinci elde de bir sirkülasyon olacak. Bunun da ikinci ele bir hareket getireceğine inanıyorum" denildi.

        SIFIR MI İKİNCİ EL Mİ?

        Söz konusu kampanyanın sıfır arabalar için olduğu bildirildi.

            OTOMOBİL ÜRETİMİNDE ÇİP SORUNU

            Küresel ölçekte yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle, Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Oyak Renault, üretime ara vereceğini duyurdu. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara vereceklerini söyledi. Dünya genelinde Ford, Nissan, Fiat, Volkswagen ve Toyota gibi büyük üreticiler de üretimlerine ara verdiklerini açıkladı.

            Küresel olarak otomotiv üreticilerinin etkilendiği çip krizinin çeşitli sonuçları olacağını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Çip krizinin büyümesi sıfır araç tedarikinde problemler yaratırsa 2020 yılında olduğu gibi ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşayabiliriz" dedi.

            Dev üreticiler art arda üretime ara verince piyasada sıfır araç sıkıntısı başlayacağı, bunun da pandeminin ilk aylarında olduğu gibi ikinci el piyasasını yukarılara çekeceği belirtiliyor.
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            Haberler Ekonomi Araba alımı taksit haberi: 2. el mi, sıfır mı otomobilde mi taksit olacak? Çip krizi şoke etti ikinci el fiyatları tavan yapacak