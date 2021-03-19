Son dakika haberi: Araba alımı satımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Sektör temsilcileri, araba alımında taksit hakkında bilgi verdi. Ayrıca dünya genelinde sıfır araç üretimi yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle durmaya başladı. Pandemi döneminin ilk ayları gibi piyasada sıfır araç sıkıntısı kapıda... Bu da ikinci el piyasasını hareketlendirecek... ABD Başkanı Joe Biden da bu sorunu aşmak için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu. Ancak paket yürürlüğe girmeden otomobil üreticisi devler bir bir üretime ara vermeye başladılar.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği için açıklama yapan sektör temsilcisi, "Yapılan vadeyle beraber orta sınıf araçlardaki satış biraz daha hızlanacak. Çünkü 6-7 aydır otomotiv sektörünün durağana geçtiği bir sezon yaşıyoruz. Eylül ayının ortalarından sonra satışlar durdu.
2020'nin ortalarında çok ciddi bir fiyat artışı ve sirkülasyonu vardı. Akabinde de fiyatlarda yüzde 20'ye gerileme oldu. Piyasada da ciddi bir daralma oldu. İnşaat ve otomotiv sektörü gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olduğu için durduğunda sıkıntı oluyor. Bundan dolayı bakanlığın böyle bir tasarrufu oldu. Bu uygulama, aslında var olan bir uygulamaydı, taksit yapılıyordu ama yasallaştı. Bu gelişmenin 15 Nisan'dan sonra etkilerini göreceğiz. İkinci elde fiyatların biraz daha oturacağını düşünüyoruz.